Разведка США исследует происхождение коронавируса

Национальная разведка США исследовала происхождение вируса COVID-19. Результаты – в отчете, о котором пишет агентство BBC.

Отчет разведки США "Обновленная оценка происхождения COVID-19" - скрин обложки

Офис директора национальной разведки США опубликовал уже второй релиз по коронавирусу. Сделан следующий вывод: вирус не был создан как биологическое оружие, а причину его появления никогда не выяснят.

Исследователи рассматривали две гипотезы: утечку болезни из лаборатории, принадлежащей научному учреждению, или случайная естественная мутация. Предполагают, что научным заведением, где могла произойти утечка, является Уханский институт вирусологии. Эта идея вызывает большое недовольство Китая. Гипотезу о связи с институтом вирусологией долгое время называли конспирологической и антинаучной. Разведка уделила ей большее внимание после того, как в начале 2021 г. американские журналисты обнаружили новые данные.

Разведслужба США состоит из 17 ведомств. Все они приобщились к формированию выводов отчета. Четыре ведомства уверены, что вирус имеет природное происхождение. У этой версии самый низкий уровень доверия. Одно ведомство утверждает, что первые заражения произошли из-за утечки в Уханской лаборатории – это предположение рассматривается с умеренной уверенностью.

Никакую из этих гипотез отвергнуть на 100% невозможно, утверждается в отчете . В течение двух лет эпидемии не появилось новых данных, которые могли бы перетянуть чашу весов на одну или другую сторону.

Доклад утверждает, что китайские власти не знали о вирусе. Только вспышка конца 2019 года в Ухане показала, что проблема есть. Между тем, Пекин продолжает препятствовать расследованию, хотя ни одна из гипотез не обвиняет власть в стране.

Официальная версия Китая – заражение произошло на птичьем рынке Уханя. Эта версия перекликается с первой гипотезой в отчете американской разведки, которую оценивают как маловероятную. Однако посольство КНР называет отчет о происхождении вируса фарсом. По его мнению, исследованиями должны заниматься исключительно ученые, а не разведчики.

По состоянию на 30 октября 2021 г. вчера от COVID-19 в мире умерли 6934 человека, из них почти 8% (541 человек) – в Украине.

О том, кого будут касаться ограничения киевского локдауна, можно прочитать в материале, которое издание "Комментарии" публиковало ранее.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!