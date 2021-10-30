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Локдаун в Киеве коснется не всех – Кличко

Вводимые в столице ограничения вызваны серьезным ростом заболеваемости COVID-19

сегодня, 18:29
Автор:

Елена Бурдейная
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Мэр Киева подчеркнул, что вводимые в Киеве ограничения будут касаться только определенных жителей столицы. Об этом городской глава сказал в эфире телеканала "Украина".

Локдаун в Киеве коснется не всех – Кличко

Высокий уровень смертности от COVID-19 в Киеве - фото Facebook мэра

Виталий Кличко акцентировал, выступая в программе "Свободо Савика Шустера", что с 1 ноября для разных лиц будут действовать разные ограничения. Ограничения, в основном, коснутся тех, кто не вакцинировался.

"Красная зона" вводится в столице с понедельника. Показатели, установленные Минздравом для определения степени распространенности COVID-19, очень неутешительны. Ежедневно в течении последней недели в городе умирало по полсотни человек. 31 октября обнародуют информацию о 54 смертях, говорит Кличко.

Городские власти выделяют бюджетные средства, чтобы помочь врачам. Их мотивируют денежными выплатами. Кроме того, отдельный бюджет предназначен для закупки кислорода.

Городской голова отмечает, что полагается на полицию во время локдауна. Правоохранители должны контролировать, чтобы четко выполнялись требования к пассажирам в транспорте и у посетителям общественных заведений.

Мэр Киева отметил:

"Сегодня локдаун в Киеве будет действовать по сути для тех людей, которые не вакцинированы".

Ситуация с количеством привитых граждан в городе постепенно улучшается. Киев даже занял одно из первых мест по темпам вакцинации. С момента начала кампании центры прививок посетило 2,2 млн жителей, из них одну дозу получили 1,1 млн человек, а две дозы – более 1,5 млн человек.

Минздрав опубликовал обновленную таблицу с индикаторами уровней эпидемической безопасности. В желтой зоне осталось только две области – Закарпатская и Кировоградская. Самая высокая загруженность кроватей с кислородом в Донецкой области – 88,7%. Самый высокий уровень госпитализаций – в Житомирской. Самый высокий коэффициент случаев инфицирования – в Сумской.

Более подробно узнать, когда прогнозируется уменьшение уровня заболеваемости COVID-19, можно прочитать в материале, который издание "Комментарии" публиковало ранее.



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Источник: https://kyiv.klichko.org/klychko-lokdaun-u-stolytsi-diiatyme-po-suti-dlia-ne-vaktsynovanykh/
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