Размер алиментов в этом году: придется платить в разы больше

В начале 2024 года в Украине увеличился прожиточный минимум для детей, что, в свою очередь, повлияло на размер алиментов. Министерство юстиции Украины пересмотрело минимальные и максимальные пороги финансовой поддержки детей. “Комментарии” рассказали более подробно как изменилися размер алиментов в 2024.

Размер алиментов в этом году

Согласно обновленным стандартам, прожиточный минимум для детей дошкольного возраста (до 6 лет) установлен на уровне 2563 гривен, в то время как для детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) этот показатель теперь составляет 3196 гривен.

Эти изменения напрямую влияют на размер алиментов, установленный для обеих возрастных групп: для детей до 6 лет минимальный размер алиментов теперь составляет 1281,5 гривны, а для детей старшего возраста — 1598 гривен.

Кроме того, были установлены новые максимальные пределы для алиментных выплат, которые не могут превышать десятикратный размер прожиточного минимума для соответствующих возрастных групп. Таким образом, максимально возможная сумма алиментов для детей до 6 лет составляет 25630 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 31960 гривен.

Алименты рассчитываются исходя из дохода родителя, обязанного их выплачивать, по следующей схеме: ¼ от дохода на одного ребенка, ⅓ от дохода на двух детей и ½ от дохода на трех и более детей. Дополнительно, с 14 лет ребенок получает право самостоятельно распоряжаться алиментами и выступать их непосредственным получателем.

Напомним, что в этом году правительство ужесточает контроль за выплатой жилищных субсидий. Цель — уменьшить затраты бюджета, особенно в сфере социальных выплат. По информации от Министерства социальной политики, определены основные группы населения, которым может быть отказано в государственной помощи по оплате коммуналки.