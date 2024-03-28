Новые критерии для получения субсидий: кого коснутся изменения

В этом году правительство ужесточает контроль за выплатой жилищных субсидий. Цель — уменьшить затраты бюджета, особенно в сфере социальных выплат. По информации от Министерства социальной политики, определены основные группы населения, которым может быть отказано в государственной помощи по оплате коммуналки.

Кто из украинцев останется без льгот в 2024 году

Согласно официальным данным, жилищные субсидии в 2024 году могут быть отменены для граждан, имеющих задолженность за коммунальные услуги свыше трех месяцев. Однако есть шанс вернуть субсидию, если показать документы, что не могли заплатить по уважительной причине, например, из-за задержки зарплаты или пенсии. Для этого нужно закрыть долг и договориться о его перерасчете.

Помимо задолженности за коммуналку, есть и другие факторы, которые могут привести к отказу в субсидий:

- Превышение фактического потребления коммунальных услуг над нормативами.

- Получение дохода, превышающего установленный для получения субсидий предел.

- Незаконное получение иных видов социальной помощи.

- Регистрация на получение помощи в оплате коммунальных услуг в нескольких местах одновременно.

- Использование субсидий не по назначению.

- Приобретение автомобиля, недвижимости или наличие депозитов свыше 100 тысяч гривен.

- Изменения в составе семьи, площади жилья или месте регистрации без уведомления соответствующих органов.

- Отсутствие официальной занятости среди взрослых членов семьи без статуса безработного.

Как проверить право на субсидию

Для проверки статуса субсидии гражданам предоставляются несколько способов. Один из них – использование личного кабинета на сайте Пенсионного фонда Украины, доступ к которому осуществляется через электронную авторизацию. Альтернативный вариант – портал "Дія", где при помощи электронной подписи или BankID можно получить доступ к нужной информации. Также существует возможность обращения к открытому Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий.

Напомним, что Министерство социальной политики положило начало инициативе, которая может существенно улучшить жизнь многих людей. Эта инициатива заключается во введении финансовой поддержки для аренды жилья внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В настоящее время инициатива находится на стадии утверждения