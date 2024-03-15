В Украине вводят субсидии на аренду жилья

Министерство социальной политики положило начало инициативе, которая может существенно улучшить жизнь многих людей. Эта инициатива заключается во введении финансовой поддержки для аренды жилья внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В настоящее время инициатива находится на стадии утверждения

Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья

Особое внимание в рамках проекта уделяется разнице в стоимости аренды жилья между разными регионами Украины. Данные, обнародованные аналитической компанией CEDOS при поддержке Совета Европы, свидетельствуют о значительных отличиях: например, цены в Киеве на 22% выше средних по стране, в Закарпатье цены выше в 2,5 раза, тогда как в Николаеве – на 30-35% более низкие. Наиболее доступные цены зафиксированы в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Ключевыми факторами, влияющими на размер субсидии, станут:

Количество человек в семье, арендующей жилье.

Уровень доходов домохозяйства.

Способность семьи самостоятельно оплачивать жилье.

Проект призван обеспечить, чтобы чем ниже доходы семьи, тем большую часть стоимости аренды будет покрывать государство. Это позволит уменьшить финансовое давление на наиболее уязвимые категории ВПЛ и будет способствовать их скорейшему социальному восстановлению.

По информации Минсоцполитики, проект находится на стадии согласования в правительстве, и ожидается, что после его утверждения уже с июня текущего года ВПЛ смогут воспользоваться этой важной формой поддержки.

Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства по поддержке внутри перемещенных лиц, предоставляя им не только жилье, но и способствуя их социальному и экономическому интегрированию в новых общинах.