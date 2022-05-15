Разлетелся в щепки: ВСУ превратили российский танк в металлолом (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Российская
Федерация продолжает нести убытки на украинских землях, наши бойцы активно
уничтожают оккупантов и их технику. На Facebook-странице "Вернись живым"
опубликовали видео, как ВСУ эффектно расправляются с российским танком.
Украинские бойцы из Javelin уничтожили танк РФ (фото из открытых источников)
Известно,
что наши защитники в Донецкой области превратили танк "второй армии
мира" в груду металлолома с помощью американского противотанкового
комплекса Javelin. После нескольких секунд горения, техника взорвалась, не
оставив захватчикам ни единого шанса.
"Согласитесь,
просто приятно смотреть на то, как разлетается в щепки "чудо"
советского/российского ВПК", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что не в первый раз бойцы К2 54 ОМБр делятся подобными видео и обещают, что не будут останавливаться до тех пор, пока не очистят нашу землю от врагов.
Напомним,
12 мая украинские военнослужащие
ликвидировали в Запорожской области несколько десятков солдат армии противника,
а также несколько единиц вражеской техники, в частности три артиллерийские
установки "Гвоздика" и два БМП.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что защитники Украины метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка под Изюмом
на Харьковщине. Противник сосредотачивал там большое количество тяжелой
техники, чтобы пойти в наступление. Но планам россиян не суждено было сбыться.
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мастерством украинские бойцы наносили ощутимые потери агрессорам РФ.
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