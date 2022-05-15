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Разлетелся в щепки: ВСУ превратили российский танк в металлолом (ВИДЕО)

Украинские военнослужащие с помощью ракетного комплекса Javelin ликвидировали вражеский танк: в сети показали видео

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российская Федерация продолжает нести убытки на украинских землях, наши бойцы активно уничтожают оккупантов и их технику. На Facebook-странице "Вернись живым" опубликовали видео, как ВСУ эффектно расправляются с российским танком.

Разлетелся в щепки: ВСУ превратили российский танк в металлолом (ВИДЕО)

Украинские бойцы из Javelin уничтожили танк РФ (фото из открытых источников)

Известно, что наши защитники в Донецкой области превратили танк "второй армии мира" в груду металлолома с помощью американского противотанкового комплекса Javelin. После нескольких секунд горения, техника взорвалась, не оставив захватчикам ни единого шанса.

"Согласитесь, просто приятно смотреть на то, как разлетается в щепки "чудо" советского/российского ВПК", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что не в первый раз бойцы К2 54 ОМБр делятся подобными видео и обещают, что не будут останавливаться до тех пор, пока не очистят нашу землю от врагов.

Напомним, 12 мая украинские военнослужащие ликвидировали в Запорожской области несколько десятков солдат армии противника, а также несколько единиц вражеской техники, в частности три артиллерийские установки "Гвоздика" и два БМП.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что защитники Украины метко ударили по скоплению тяжелой техники российских оккупантов в селе Сулиговка под Изюмом на Харьковщине. Противник сосредотачивал там большое количество тяжелой техники, чтобы пойти в наступление. Но планам россиян не суждено было сбыться.

Читай также, военные группировки Объединенных сил успешно противостояли 6 атакам российских захватчиков в Донецкой области. Своей умелой тактикой и отработанным мастерством украинские бойцы наносили ощутимые потери агрессорам РФ.


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