За первый день недели, 25 апреля, военные группировки Объединенных сил успешно противостояли 6 атакам захватчиков. Своей умелой тактикой и отработанным мастерством украинские бойцы наносили ощутимые потери агрессорам РФ. Об этом сообщают представители ООС .

На Донбассе за сутки отбиты шесть атак (фото из открытых источников)

При этом наши воины обезвредили 4 танка, несколько артиллерийских систем, 13 бронированных машин, 15 военных вражеских автомобилей, несколько топливозаправщиков и вражескую зенитную установку.

Бойцы подразделений противовоздушной обороны в воздушном пространстве над украинским Донбассом уничтожили два самолета и несколько беспилотных летательных аппаратов марки "Орлан-10".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты безуспешно пытались развить наступление на Запорожье. Российские кафиры не оставляют попыток подобраться в Запорожье. Как сообщают "Комментарии", об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Как сообщает Генштаб ВСУ, во временно оккупированной Запорожской области, в городе Энергодар, рабочие федеральной службы безопасности России продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

Также "Комментарии" писали, что из

Российские кафиры истощены борьбой с защитниками Мариуполя, поэтому проваливают прорыв на Донбассе.

Также Минобороны Британии сообщает, что российские захватчики добились очень незначительных успехов после того, как решили сосредоточить все силы на полном захвате Донбасса. Многие

российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы.





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