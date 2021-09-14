«Разгон» инфляции в стране: «ПриватБанк» заоблачно взвинтил кредитные ставки

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Кравцев Сергей
"ПриватБанк" изменил условия по всем кредитным карточкам для всех клиентов, подняв ставки по карточкам с 36% до 96%. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет на своей странице в Facebook известный украинский экономист Михаил Кухар.
Кредитная карточка Фото: fdlx.com
Экономист отмечает, ему неизвестны резоны банка касательно такого дикого изменения ставок, но есть предположение, что банкиры, конечно же, могут мотивировать это "разгоном" инфляции в стране. Да, инфляция действительно в этом году выросла с 2,7% до более 10%, по данным Нацбанка Украины. Является ли это достаточным основанием для того, чтобы поднимать ставки по карточкам с 36% до 96% — каждый может сказать сам.
По мнению Михаила Кухара, такое решение "ПриватБанка" есть грубейшей маркетинговой ошибкой. Ведь 30%+ годовых в гривне в условиях практически нулевой девальвации означало для "Привата" такую же валютную доходность. "Задирать" эти ставки до 60-90% в мире нулевых процентных ставок – вряд ли можно назвать адекватным решением.
Экономист уточнил, что такое сообщение он решил написать после того, как сегодня "ПриватБанк" предложил ему новый стандартный договор по кредитным карточкам: 60% годовых в гривне и +36% за просрочку.
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