Злоумышленники под видом сотрудников ПриватБанка просят клиентов установить приложение на смартфон, с помощью которого преступникам удается получить доступ к нему. О новой схеме сообщают клиенты банка в соцсети Facebook, пишет Минфин.

Как преступники получают доступ ко смартфонам клиентов ПриватБанка - фото из открытых источников

Одна из клиенток сообщила, что утром раздался звонок из якобы службы безопасности ПриватБанка. Девушке сообщили, что зафиксировали попытку входа в приложение Приват24 якобы из Харькова.

Клиентка отметила, что оказаться на удочке афериста очень легко, поскольку псевдосотрудник банка обращался к потенциальной жертве по имени отчеству, обладал информацией о регионе и даже назвал адрес родительского дома девушки в качестве последнего, откуда был совершен вход в личный кабинет. Единственное, что насторожило клиенту, что разговор велся на русском языке.

После этого злоумышленник начал убедительно просить жертву установить приложение для дистанционного управления смартфоном со словами, что банк якобы будет отключать устройства, из которых был выполнен вход.

"После этого стало ясно, что это обычная мошенническая схема. Google и оператор горячей линии только подтвердили мои выводы", — сообщает автор истории.

Отмечается, что подобная схема является очень простой. Теперь мошеннику не нужно знать реквизиты, срок действия и трехзначный код карты. Достаточно, чтобы жертва загрузила приложение и продиктовала код, который появится в окне программы. Так, аферисты получает удаленный доступ к телефону клиента банка и могут незаконно списать деньги со счета.





Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger.

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