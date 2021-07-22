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Украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger: не переходите по ссылке

Аферисты рассылают сообщение якобы от компании Facebook

сегодня, 12:20
Автор:

Елизавета Черных

Аферисты становятся все хитрее и придумывают разнообразные способы, как заполучить денежные средства доверчивых жертв. Мошенники отправляют пользователям сообщения Facebook Messenger, в которых просят перейти по ссылке. Однако делать этого не стоит. О новой онлайн-афере рассказал пользователь Василий Шевчук в Facebook, пишет РБК-Украина. 

Украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger: не переходите по ссылке

Украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger - фото из открытых источников

"Внимание!!! Если вы получили через Facebook Messenger мошенническую публикацию (как на фото) не переходите по ссылке в ней — это "лохотрон", — написал мужчина в публикации. 

К посту он добавил скриншоты с сообщениями от злоумышленников. На одной из них можно увидеть сообщение якобы от самого Facebook, которые отмечает 20 годовщину. 

Украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger: не переходите по ссылке - фото 2

На втором изображении пользователю сообщают о том, что тот якобы выиграл 7 тысяч гривен. Однако, чтобы их забрать, нужно рассказать об этой акции и пройти регистрацию, введя личные данные, которые потом мошенники возможно смогут использовать в личных интересах. 

Украинцам рассказали о мошенничестве в Facebook Messenger: не переходите по ссылке - фото 3

Напомним, что довольно часто на улицах страны мошенники просят у прохожих мобильный телефон, чтобы осуществить важный звонок. После того как жертва разрешает позвонить, злоумышленник скрывается с телефоном в неизвестном направлении. Схема обмана не является новой, однако с ее помощью мошенники продолжают орудовать, наживаясь на людях. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности ПриватБанка разоблачила мошенническую схему, в которой аферисты используют логотип и айдентику банка. Специалисты по кибербезопасности ПриватБанка отметили, что сайт создан с целью наживы благодаря своим мошенническим схемам. В нем аферисты используют ссылки на несуществующие инвестиционные проекты.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraintsam-facebook-messenger-prihodyat-strannye-1626900722.html
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