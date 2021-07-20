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Главная Новости Общество происшествия В Украине становится распространенным еще один вид мошенничества: орудуют прямо на улице
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В Украине становится распространенным еще один вид мошенничества: орудуют прямо на улице

Часто мошенники просят у прохожих мобильный телефон, чтобы осуществить важный звонок

сегодня, 12:43
Автор:

Елизавета Черных

Мошенники ищут различные способы, как обманом заполучить деньги или личное имущество украинцев. Об одной из распространенных схем обмана в Украине рассказали в издании "РБК-Украина". 

В Украине становится распространенным еще один вид мошенничества: орудуют прямо на улице

В Украине становится распространенным еще один вид мошенничества - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что довольно часто на улицах страны мошенники просят у прохожих мобильный телефон, чтобы осуществить важный звонок. После того, как жертва разрешает позвонить, злоумышленник скрывается с телефоном в неизвестном направлении. Схема обмана не является новой, однако с ее помощью мошенники продолжают орудовать, наживаясь на людях. 

Чтобы не попасть на удочку злоумышленника, в издании советуют обратить внимание на состояние человека, который просит позвонить. Он может быть агрессивен либо находиться под воздействием спиртного или других препаратов. 

Если вы считаете, что незнакомцу действительно нужно срочно позвонить, попробуйте поинтересоваться, что именно произошло и как еще вы можете помочь. Предложите переместиться в людное место, где есть видеокамеры. 

В случае, если человек вызывает у вас сомнения, предложите, чтоб он продиктовал нужный номер телефона и сказал, что передать другому абоненту. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что мошенники постоянно находят все новые и новые пути, как обмануть очередную жертву. В последнее время участились случаи SMS-фишинга. Так, аферисты пытаются обмануть украинцев с помощью сообщений, отправляемых на телефон.  В них могут находиться различные "опасные" ссылки. Как не стать жертвой подобной аферы, читайте в материале нашего портала. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/podhodyat-ulitse-prosyat-perezvonit-popast-1626705519.html
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