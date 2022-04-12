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Расследование военных преступлений РФ: в Украину приехали французские эксперты

Французские специалисты приехали в Украину с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием

сегодня, 19:04
Автор:

Лиля Воробьева
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Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ. Специалисты уже посетили г. Буча Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Представители правоохранительных органов Франции присоединились к нашему фронту справедливости. Коллеги из французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики прибыли в Украину, чтобы помочь в расследовании убийств российскими военными людей в Киевской области", — отметила она.
Французские специалисты приехали в Украину с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней. В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по ДНК-анализу, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.
"Собранные нами совместно с коллегами доказательства будут использоваться в национальных расследованиях, а также могут быть переданы Международному уголовному суду", — подчеркнула Ирина Венедиктова.
Ирина Венедиктова сообщила, что в Буче уже завершилась эксгумация 49 тел с большой временной могилы у местного храма. Рядом нашли еще три захоронения с 6 телами. Как сообщила Генпрокурор, в одном из них – по предварительным данным, мать и двое детей 4 и 11 лет. Из показаний считается, что их автомобиль был расстрелян и женщина с детьми полностью сгорели. Она также добавила, что завтра начинается раскопка еще одного большого захоронения рядом с церковью в Буче. По предварительным данным, там от 40 до 60 тел погибших.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венедиктова заговорила об обмене пленными .

Расследование военных преступлений РФ: в Украину приехали французские эксперты

В Украину приехали французские эксперты (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=348988573930649&set=pcb.348990883930418
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