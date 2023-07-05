Расширение ШОС и заявления Путина: что самое главное – есть ли риски для Украины

К Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) присоединился Иран. Он стал девятым членом межгосударственного объединения, куда входят также Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан. Российский диктатор Владимир Путин, принимавший участие в мероприятии онлайн, призвал к быстрому вступлению в ШОС еще и Беларуси. Говорил также о риске глобального кризиса, в котором традиционно обвинял Запад. О чем говорит расширение ШОС, несет ли это риски для Украины и ее союзников? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Выступление Путина на ШОС. Фото: из открытых источников

ШОС – пустышка, собрались, поговорили – и ничего более

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

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"Сама по себе ШОС – мертвая структура. И принятие Ирана ее точно не оживит. Когда объединяются страны, исповедуя взаимовыгодные интересы, которые сотрудничают, а не конкурируют – в этом есть смысл. А, когда в одной структуре находятся Индия и Китай, которые друг друга ненавидят, конкурируют, у которых чуть ли не враждебные отношения – это абсурд. По этой причине принятие-не принятие в ШОС Ирана не имеет особого значения. Тем более, что эта страна – специфическая. Да, там есть нефть. Но курьез в том, что тот же Китай, имеющий определенное влияние на Иран, нефть у него особо не покупает. Основную часть покупает Саудовская Аравия. Индия покупает сейчас со значительной скидкой нефть в РФ. И тоже не особо имеет виды на иранскую. Почему так? Потому что Индия и Китай боятся покупать иранскую нефть, обложенную американскими санкциями. И подставляться под эти санкции они не хотят".

Что касается путинских заявлений – они, по словам эксперта, выдержаны в традиционном духе российской пропаганды.

"Все понимают, что кризис спровоцировала и продолжает провоцировать Россия. Война, которую она развязала против Украины, так или иначе, ударила по экономикам, прежде всего, развивающихся стран. Как только будет уничтожена путинская Россия — кризис исчезнет. Это понимают и в Китае, и в Индии. Хотя, по традиции, обвиняют Запад. Тот самый, от которого (прежде всего, от США и ЕС) неимоверно зависят индийская и китайская экономики", – подчеркивает Александр Охрименко.

Он обращает внимание, что главные торговые партнеры Китая и Индии, равно как их главные инвесторы – США и ЕС. А вовсе не "партнеры" по ШОС. Та же Россия — сырьевой придаток, которую выдавливают сейчас по максимуму, акцентирует экономист.

"Ну, а ШОС – пустышка. Собрались, поговорили – и ничего более", – констатирует он.

Силы зла играют на опережение и объединяются

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук считает расширение ШОС опасной тенденцией.

"Силы зла играют на опережение – они объединяются. Все, кто работает по правилам схематоза, олигархата и тоталитаризма, – поясняет он. – Иран – такая же тоталитарная система как те же Россия и Китай, как практически все члены ШОС и потенциальный новый член – Беларусь. Потому они и консолидируются. Не исключаю, что в эту же орбиту будут втягиваться страны Африки, Латинской Америки (частично об этом — формат БРИКС), которые сомневаются в ценностях Запада. Они могут пытаться вводить свои платежные режимы, формировать какие-то общие военные силы. Это то, является настоящим вызовом. Особенно на фоне мягкотелости Запада, его неспособности к принятию оперативных и эффективных решений. Неспособности защитить истинные демократические ценности, которые Украина сейчас защищает своей кровью".

Прошло уже почти 500 дней с начала широкомасштабной российской агрессии, а мы так и не получили широкомасштабной помощи со стороны Запада, акцентирует Ярослав Романчук. Всё предоставляется с задержками, с проволочками, с оговорками. А что-то (как те же современные истребители и дальнобойные ракеты) не предоставляется до сих пор.

"Это рассматривается авторитарными режимами как слабость. И как повод для консолидации – с целью разрушения демократического мира, – считает эксперт. – ШОС, наряду с БРИКС, с другими международными структурами не западного толка, может стать одной из площадок для консолидации части стран, исповедующих авторитарную философию. В итоге мы реально получим двуполярный мир, по одну сторону которого – демократические страны (коллективный Запад, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, некоторая часть Африки, а также, конечно, Украина). А по другую – во главе с Китаем и нацистской Россией – лагерь совершенно иной направленности. Готовый ввергнуть мир в хаос ради установления своего миропорядка".

Ярослав Романчук надеется, этот сигнал дойдет до наших партнеров — стран "Большой семерки", блока НАТО, ЕС.

"Чем быстрее они закончат период придуманных "красных линий" и боязни разозлить Путина (как бы чего не вышло), чем быстрее активно, плечом к плечу с Украиной (а не за нашей спиной), они включаться в борьбу за сохранение цивилизации, основанной на демократических ценностях, тем больше у этой самой цивилизации сохраниться и расцветать в будущем", – уверен эксперт.

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