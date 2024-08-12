Раскрываем цифры: сколько Харлан заработала на Олимпиаде-2024

Ольга Харлан стала звездой летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, завоевав золотую и бронзовую медали. Эти награды принесли ей титул самой титулованной спортсменки Украины.

Сколько Харлан заработала за добытые медали Олимпиады-2024

Летние Олимпийские игры в Париже завершились, и Украина может гордиться успехами своих атлетов. Особенно выделилась Ольга Харлан, которая выиграла золото и бронзу в фехтовании на саблях. Это значительное достижение для 33-летней спортсменки, которая уже много лет приносит славу своей стране.

Ольга Харлан впервые выступила на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине, где и завоевала свою первую золотую медаль. Этот успех стал началом её звездного пути. Затем последовали Олимпиады в Лондоне и Рио, где она завоевала бронзу в личных соревнованиях и серебро в командных. Несмотря на неудачу на Играх-2020 в Токио, Харлан сумела восстановить свои позиции в Париже, завоевав золото и бронзу.

Помимо спортивных достижений, Ольга также получила значительные денежные премии на протяжении своей карьеры. Её доходы с Олимпиад составили порядка 495 тысяч долларов США, включая 100 тысяч за победу в Пекине, 55 тысяч в Лондоне, 135 тысяч в Рио и впечатляющие 205 тысяч за последние соревнования в Париже.

Читайте также на портале “Комментарии” — Необычная возможность для любителей спорта и благотворительности: стать обладателем сабли олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Этот уникальный лот выставлен на благотворительном аукционе, организованном фондом Сергея Притулы. Собранные средства пойдут на закупку современных автоматизированных турелей "ШаБля", что усилит обороноспособность Украины.