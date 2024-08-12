Сабля Ольги Харлан выставлена на аукцион: какие ставки

Необычная возможность для любителей спорта и благотворительности: стать обладателем сабли олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Этот уникальный лот выставлен на благотворительном аукционе, организованном фондом Сергея Притулы. Собранные средства пойдут на закупку современных автоматизированных турелей "ШаБля", что усилит обороноспособность Украины.

Ольга Харлан отдает свою саблю на благотворительный аукцион

Мероприятие состоится 15 августа в 19:00, где у каждого будет шанс сделать свой вклад в будущее страны и соревноваться за исторический артефакт.

Аукцион по продаже сабли Ольги Харлан запланирован как часть более широкой благотворительной инициативы, направленной на поддержку Украины. Это мероприятие является одним из многочисленных, проводимых фондом Сергея Притулы.

Сабля не только символизирует спортивные достижения Ольги Харлан, но становится символом борьбы и отваги, которую демонстрирует Украина. Интерес к лоту высок, ведь он предлагает уникальную возможность для коллекционеров и патриотов стать частью истории.

Помимо аукциона есть дополнительная возможность поддержать инициативу через донаты. С пожертвованиями от 200 гривен каждый желающий может принять участие в розыгрыше флага с автографом Харлан. Этот жест, хоть и меньший, может стать значимым вкладом в общее дело поддержки.

Особый стимул для участников аукциона – возможность личной встречи с Ольгой Харлан для того, кто совершит наибольшее пожертвование.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в 1/8 финала встретилась с представительницей Азербайджана Анной Баштой, которую после победы заняла. Несмотря на то, что Башня выступает за Азербайджан, она россиянка, которая изменила свое гражданство в 2019 году.

