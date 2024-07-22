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Раскрыта личность владельца Hamster Kombat: им оказался российский предприниматель

Российский бизнесмен Эдуард Гуринович стал владельцем популярной игры Hamster Komba

сегодня, 21:00
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Черновалова Кристина

Стало известно, что за популярной игрой Hamster Kombat стоит предприниматель из России. В российский СМИ сообщили, что бизнесмен Эдуард Гуринович приобрел эксклюзивные права на торговую марку и возьмет на себя развитие проекта.

Раскрыта личность владельца Hamster Kombat: им оказался российский предприниматель

Идентифицирован владелец Hamster Kombat

Связь Гуриновича с игрой была раскрыта благодаря его заявке в Роспатент на регистрацию товарного знака Hamster Kombat. Этот шаг подтвердил его эксклюзивные права на бренд и намерение развивать проект. Интересно, что в патенте не упоминаются какие-либо финансовые аспекты игры, такие как выплаты или другие услуги. 

Раскрыта личность владельца Hamster Kombat: им оказался российский предприниматель - фото 2

Кто такой Эдуард Гуринович?

Эдуард Гуринович – известная фигура в российском бизнес-сообществе. Он входит в рейтинг Forbes "30 до 30" за 2019 год и имеет успешный опыт в сфере онлайн-бизнеса и инвестиций.

Раскрыта личность владельца Hamster Kombat: им оказался российский предприниматель - фото 3

Ранее были предположения о связи Hamster Kombat с российскими разработчиками. Этот факт вызывал беспокойство у украинских игроков из-за потенциальных рисков безопасности. Однако официальных подтверждений этой связи не было до настоящего момента.

Hamster Kombat — это игра внутри мессенджера Telegram, где пользователи зарабатывают внутриигровую валюту, кликая по картинке с хомяком. За три месяца с момента запуска игра привлекла внимание 239 миллионов человек, по данным Павла Дурова.

Кроме того, официальная страничка Hamster Kombat в Telegram занимает первое место в мировом рейтинге Телеграм-каналов. Более 50 миллионов людей подписались на канал с момента появления игры.

Напомним, что 8 июля для фанатов Hamster Kombat стало важным днем — на криптобирже Bybit стартовал премаркет монеты HMSTR. Цена стартовала с всего $0.001 за токен и уже достигла $0.18.  На Bybit еще не реализовали функцию конвертации игровых баллов в токены. Это случится только после официального листинга монет.



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Источник: https://t.me/business_ua/8359
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