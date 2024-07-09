Hamster Kombat вышла на биржу: какова стоимость монеты

8 июля для фанатов Hamster Kombat стало важным днем — на криптобирже Bybit стартовал премаркет монеты HMSTR. Цена стартовала с всего $0.001 за токен и уже достигла $0.18.

Hamster Kombat вийшла на біржу: яка вартість монети





Премаркет-торговля дает возможность пользователям покупать и продавать новые токены до их официального листинга.

На Bybit еще не реализовали функцию конвертации игровых баллов в токены. Это случится только после официального листинга монет.

“В настоящий момент ваши токены — это баллы. Мы можем конвертировать ваши ордера на баллы в ордера на токены, как только проектная группа объявит официальный обменный курс”, — говорится в предупреждении перед размещением позиции на бирже Bybit.





Hamster Kombat — это игра внутри мессенджера Telegram, где пользователи зарабатывают внутриигровую валюту, кликая по картинке с хомяком. За три месяца с момента запуска игра привлекла внимание 239 миллионов человек, по данным Павла Дурова.

Реклама игры идет полным ходом в социальных сетях как Instagram, TikTok и Telegram, где игроки делятся своими успехами и приглашают других присоединиться.

Кроме того, официальная страничка Hamster Kombat в Telegram занимает первое место в мировом рейтинге Телеграм-каналов. Более 50 миллионов людей подписались на канал с момента появления игры.

Однако, есть и опасения: появилась информация, что игра может быть связана с российскими разработчиками, что вызывает беспокойство у украинских пользователей из-за потенциальной угрозы безопасности.

Несмотря на это, Hamster Kombat продолжает набирать популярность, особенно в странах СНГ и Африки, привлекая миллионы игроков по всему миру и оставаясь в тренде среди виртуальных игр.