Ракетный обстрел оккупантов: в Днепропетровской и Львовской областях слышны взрывы

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. В этот раз Россия обстреляла ракетами Львовскую и Днепропетровскую области. В Днепропетровской области вследствие попадания ракет вспыхнул пожар на нефтебазе и загорелся один из заводов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

Ракета. ФОТО: GETTY IMAGES

Губернатор написал, что ночь в Днепропетровской области была очень неспокойной. Нефтебаза сгорела полностью, запасов горючего, которое имелось на этой нефтебазе, не осталось. О количестве пострадавших пока что не сообщается.

Что касается ракетных ударов противника по Львовской области, то глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий лишь подтвердил факт обстрела и активную работу украинской ПВО. Позже губернатор подтвердил, что взрывы были слышны недалеко от Радехова. При этом Максим Козицкий не уточнил, было ли попадание вражеских снарядов и, если было, то какие объекты могли пострадать.

Украинцев просят отнестись ответственно к тому, что происходит в стране и не давать противнику дополнительных козырей, выставляя в сеть фото того, как работает ПВО, как и не снимать объекты, которые были поражены российскими ракетами. Публично в соцсетях такими снимками и видео делиться запрещено.

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