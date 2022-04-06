logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ракетный обстрел оккупантов: в Днепропетровской и Львовской областях слышны взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетный обстрел оккупантов: в Днепропетровской и Львовской областях слышны взрывы

В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. В этот раз Россия обстреляла ракетами Львовскую и Днепропетровскую области. В Днепропетровской области вследствие попадания ракет вспыхнул пожар на нефтебазе и загорелся один из заводов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

Ракетный обстрел оккупантов: в Днепропетровской и Львовской областях слышны взрывы

Ракета. ФОТО: GETTY IMAGES

Губернатор написал, что ночь в Днепропетровской области была очень неспокойной. Нефтебаза сгорела полностью, запасов горючего, которое имелось на этой нефтебазе, не осталось. О количестве пострадавших пока что не сообщается.

Что касается ракетных ударов противника по Львовской области, то глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий лишь подтвердил факт обстрела и активную работу украинской ПВО. Позже губернатор подтвердил, что взрывы были слышны недалеко от Радехова. При этом Максим Козицкий не уточнил, было ли попадание вражеских снарядов и, если было, то какие объекты могли пострадать.

Украинцев просят отнестись ответственно к тому, что происходит в стране и не давать противнику дополнительных козырей, выставляя в сеть фото того, как работает ПВО, как и не снимать объекты, которые были поражены российскими ракетами. Публично в соцсетях такими снимками и видео делиться запрещено.

Читайте также на портале  "Комментарии" — в Генштабу ВСУ подтверждают информацию о том, что Россия готовит аэродром в Тирасполе для приема своих самолетов, которые потом могут вылететь в Украину для нанесения ударов по критических объектах инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/542
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!