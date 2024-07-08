Ракетная атака россиян: обновленные данные о последствиях обстрелов и погибших

По состоянию на 15.00 известно, что страна-агрессор повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения. Погибли 28 человек. Среди них 11 – на Днепропетровщине. 17 – в Киеве. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

Ракетный удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Что касается раненых, то ранения получили 112 человек: 62 – на Днепропетровщине, 48 – в столице, 2 – в Киевской области.

В сообщении отмечается, что аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются.

"Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным бросившимся на помощь людям. Единство делает нас сильнее", – сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

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Также издание "Комментарии" сообщало – специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее "Комментарии" сообщали – сегодняшний акт терроризма со стороны россиян в очередной раз подтвердил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников по предоставлению дополнительных систем ПВО. Такое заявление в Facebook сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Наших оборонных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в скорых решениях союзников по предоставлению дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО", — заявил глава Минобороны.



