Рада планирует под видом евроинтеграции сделать политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

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Кравцев Сергей
Сегодня Верховная Рада планирует рассматривать законопроект по отбору судей Конституционного Суда, в котором предлагается, чтобы трое из шести членов конкурсной комиссии назначались политиками и съездом судей, а решение принималось простым большинством. Вместе с тем, страны G7 выступают за то, что решающий голос был у комиссии, отбирающей судей КС, должно быть у независимых экспертов. Об этом у себя в facebook сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает портал "Комментарии".
Конституционный Суд. Фото: из открытых источников
По его информации, к голосованию подготовили редакцию, в которой трое из шести членов комиссии — "назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей)", а решение принимается простым большинством.
Жернаков уточнил, если говорить более простым, народным языком, то мантию смогут надеть только люди, получившие одобрение у политиков, а также в "судебной мафии". Так, на сегодняшний день политическая власть контролирует уже 5 судей КСУ, еще пять мест на сегодняшний день вакантны.
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