Рада планирует под видом евроинтеграции сделать политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

Сегодня Верховная Рада планирует рассматривать законопроект по отбору судей Конституционного Суда, в котором предлагается, чтобы трое из шести членов конкурсной комиссии назначались политиками и съездом судей, а решение принималось простым большинством. Вместе с тем, страны G7 выступают за то, что решающий голос был у комиссии, отбирающей судей КС, должно быть у независимых экспертов. Об этом у себя в facebook сообщает председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает портал "Комментарии".

Конституционный Суд. Фото: из открытых источников

"Парламент планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд. Не помогли ни долгие уговоры, ни даже публичная коммуникация G7, прямо говорящая: решающий голос у комиссии, отбирающей судей КСУ, должен быть у НЕЗАВИСИМЫХ экспертов, а не у политиков", — заявил эксперт.

По его информации, к голосованию подготовили редакцию, в которой трое из шести членов комиссии — "назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей)", а решение принимается простым большинством.

Жернаков уточнил, если говорить более простым, народным языком, то мантию смогут надеть только люди, получившие одобрение у политиков, а также в "судебной мафии". Так, на сегодняшний день политическая власть контролирует уже 5 судей КСУ, еще пять мест на сегодняшний день вакантны.

"Если этот трэш пройдет, то уже через пару месяцев власти будут контролировать 10 судей, а это больше половины из 18. Это означает полный контроль за любым решением КСУ. Можно будет все: и провести досрочные выборы, и убить закон о Антикоррупционный суд, и пропихнуть любые изменения в Конституцию, это все, напомню, нам подают под соусами "евроинтеграция" и "лучше такой конкурс, чем никакого". Но ситуация точна наоборот. Потому что самое худшее, что может произойти — это антиреформа под видом реформы. Тогда возможность для любых изменений будет заблокирована на годы, а то и десятилетия. Ибо сейчас по этому "очень европейскому" закону пяти судей КСУ назначат на 9 лет. А дальше — хоть трава не расти. Механизма их снять с должности нет и не будет", — резюмировал Михаил Жернаков.

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