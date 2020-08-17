Работа американских биолабораторий в Украине: суд отреагировал на обращение Медведчука и Кузьмина

Служба безопасности Украины обязана немедленно начать расследование деятельности американских биолабораторий. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева после обращения народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина. Об этом говорится на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Шевченковский райсуд еще 7 августа обязал уполномоченное лицо СБУ безотлагательно, в течение 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных преступлениях, о которых сообщили в депутатском обращении народные депутаты Медведчук и Кузьмин.



Биолаборатория. Фото: zen.yandex.ru

Они указывают, что 29 августа 2005 года между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США было подписано Соглашение о сотрудничестве. Речь идет о том, что страны должны вместе недопустить распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Однако собирать и хранить все опасные патогены должны именно на территории Украины в лабораториях, финансируемых США. Также по запросу американской стороны Украина обязана передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований. Финансирование деятельности лабораторий осуществляется полностью за счет США. При этом Украине запрещено раскрывать информацию об американской программе. А вот Пентагон получает доступ к государственным тайнам Украины, связанным с реализацией этих проектов.

Согласно информации Посольства США в Украине, Штаты используют для реализации программы Министерства обороны США биологические лаборатории Украины, в частности украинские национальные центры и референс-лаборатории отдельных инфекций на базе научно-исследовательских институтов и других учреждений микробиологического профиля.

Ранее Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин указывали, что в местах размещения биолабораторий США регистрировались вспышки заболеваний. Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры. Тогда умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже у 800 граждан, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяца позже в Украине было зафиксировано 364 смерти.

"Причина – свиной грипп. Это тот же штамм гриппа, который привел к мировой пандемии в 2009 году", – указали Медведчук и Кузьмин.

Они добавили, что в 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные очаги инфекции были зафиксированы в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что украинцы снова начали массово болеть гепатитом.

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