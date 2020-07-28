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Жители Украины массово болеют гепатитом

В Центре общественного здоровья рассказали, как уберечь себя от болезни

сегодня, 17:16
Автор:

Татьяна Веремеева
Жители Украины массово болеют гепатитом

В Украине сейчас около 1,3 млн человек, больных гепатитом С. Еще более 500 тысяч украинцев инфицированы гепатитом В. Такую статистику сообщили в Центре общественного здоровья, передает "РБК-Украина".

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство (80%) болезней печени, таких как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома (новообразование в печени - ред.) вызваны именно вирусными гепатитами.

И если вирусный гепатит С можно вылечить в 95% случаев, то гепатит В требует пожизненного лечения.


"Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарственных средств, развитие болезни можно значительно сдержать. Лечение от вирусных гепатитов В и С можно получить за средства государственного бюджета", - напомнили в ЦОЗ.

Там также предоставили список учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по диагностике и лечению вирусных гепатитов.

"Предупредить вирусный гепатит В можно благодаря трехкратной вакцинации. Прививки новорожденных против гепатита В предотвращает развитие инфекции у ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания. Вакцинация от гепатита В для детей в Украине бесплатная", - напомнили в Центре общественного здоровья.

Напомним, температура нашего тела может меняться в течение дня и вечером она, как правило, немного выше, чем утром. Однако, регулярное повышение температуры может указывать на ряд серьезных заболеваний.


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