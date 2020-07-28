Жители Украины массово болеют гепатитом

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Татьяна Веремеева
В Украине сейчас около 1,3 млн человек, больных гепатитом С. Еще более 500
тысяч украинцев инфицированы гепатитом В. Такую статистику сообщили в Центре
общественного здоровья, передает "РБК-Украина".
Специалисты отмечают, что подавляющее большинство (80%) болезней печени,
таких как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома (новообразование в печени -
ред.) вызваны именно вирусными гепатитами.
И если вирусный гепатит С можно вылечить в 95% случаев, то гепатит В требует пожизненного лечения.
"Однако благодаря своевременному и регулярному приему лекарственных
средств, развитие болезни можно значительно сдержать. Лечение от вирусных
гепатитов В и С можно получить за средства государственного бюджета", - напомнили
в ЦОЗ.
Там также предоставили список
учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по диагностике и
лечению вирусных гепатитов.
"Предупредить вирусный гепатит В можно благодаря трехкратной вакцинации.
Прививки новорожденных против гепатита В предотвращает развитие инфекции у
ребенка и является единственной надежной защитой от этого заболевания.
Вакцинация от гепатита В для детей в Украине бесплатная", - напомнили в Центре
общественного здоровья.
Напомним, температура нашего тела может меняться в течение дня и вечером она,
как правило, немного выше, чем утром. Однако, регулярное повышение температуры
может указывать на ряд серьезных заболеваний.
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