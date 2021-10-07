Пытки и голод: в колониях в ОРДЛО нечеловеческие условия

BTC/USD
54445.24
ETH/USD
3524.34
LTC/USD
178.25
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Украинцы, которые незаконно содержатся в колониях ОРДЛО, живут в ужасных условиях. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram.
В колониях ОРДЛО заключенных пытают, фото из открытых источников
Речь идет об исправительных колониях Макеевской №32 и Снежнянской №127, находящихся в Донецкой и Луганской областях на территориях, которые контролируют боевики.
Известно, что администрация колоний через угрозы и запугивания заставляет заключенных платить определенные суммы денег ежемесячно. В противном случае людей помещают в нечеловеческие условия и пытают голодом. Тех, кто не платит "дань", селят в бараки без окон, дверей, отопления, воды и канализации. Заключенные мерзнут, голодают и живут в антисанитарии.
У многих есть тяжелые хронические заболевания. Заключенным, страдающим и имеющим симптомы COVID-19, не оказывают помощи, не дают лекарств. Даже то, что передают родственники, забирает руководство. Омбудсмен назвала ситуацию с заболеваемостью критической. За то, что ложишься на кровать днем, наказывают помещением в карцер.
Уполномоченное подчеркнула, что такое отношение к заключенным — это нарушение международных нормативных актов. Поэтому она направила обращение к Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, делегации Красного Креста и представителю ОБСЕ. Представители этих организаций должны посетить колонии и обеспечить права заключенных на нормальные условия и лечение.
Как сообщал портал "Комментарии", украинца осудили в оккупированном Крыму к 6,5 годам в колонии строгого режима. Известно, что его посадили в карцер в подвале, потому что он якобы нарушал режим в колонии. У Андрея травма позвоночника, он чувствует онемение конечностей и боли в спине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости