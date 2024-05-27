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Пыль из Средней Азии приближается к Украине: как изменится погода

В течение 27 - 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны

сегодня, 11:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни, 27-28 мая, Украина столкнётся с необычным природным явлением — в страну придет пыль из пустынных районов Средней Азии. Это может привести к помутнению неба, ухудшению видимости и появлению так называемых "грязных" дождей.

Пыль из Средней Азии приближается к Украине: как изменится погода

Пустынная пыль снова накроет в Украину

Эксперт по метеорологии, Кибальчич, подчеркивает, что данный феномен является результатом мощных атмосферных течений, которые переносят пыль на большие расстояния. Помимо неудобств, связанных с видимостью и качеством воздуха, пылевая волна может оказать влияние и на погодные условия в регионе.

Пыль из Средней Азии приближается к Украине: как изменится погода - фото 2

На фоне этого явления, в стране сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности — пятый класс. Особенно актуальна эта проблема в южных и восточных областях, где зафиксирован значительный дефицит осадков.

На следующей неделе, после прохождения пылевой волны, погода в Украине начнёт стабилизироваться. Конец мая обещает быть тёплым, с возможными грозовыми дождями, особенно в западных и центральных регионах страны. Влияние атмосферного давления начнёт снижаться к выходным, что приведёт к более неустойчивой погоде.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления: пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.

Напомним, что 6 и 7 апреля, Европа снова ощутила на себе влияние природного явления, пришедшего из далекой Африки. Метеоролог из BFMTV Гийом Сеше предупреждал о новом наплыве теплого воздуха с севера Африки, который принес с собой не только повышение температуры, но и мелкий песок из Сахары.



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Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/639649-oglyad-pogodnix-umov-v-ukrayini-na-tizden-27-travnya-2-cervnya-2024.html
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