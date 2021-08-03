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Пять лет насиловал своих трех детей: в Днепропетровской арестовала отца-педофила

Заявление в полицию на мужа подала его бывшая жена

сегодня, 21:49
Автор:

Лиля Воробьева

Днепропетровскую область сегодня всколыхнула жуткая весть. Стало известно, что отец троих детей, вероятно, в течение нескольких лет насиловал их. Об этом пишет местное издание "Наш город".

Пять лет насиловал своих трех детей: в Днепропетровской арестовала отца-педофила

Полиция открыла уголовное производство (фото из открытых источников)

В страшных преступлениях, которые не сразу укладываются в голове, своего бывшего мужа обвинила жена. Мать уверена, что с 2016 года ее дети, которым уже 12, 14 и 17 лет, пострадали от собственного отца. По ее словам, дети регулярно подвергались сексуальному насилию.

Женщина говорит, что 44-летний ее бывший муж вступал в связь с собственными детьми естественным и неестественными способами.

В Каменском районном отделении полиции подтвердили журналистам эту информацию.

Стало известно, что правоохранители уже открыли уголовное производство против мужа по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование лица, не достигшего 14 лет. Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой 10-15 лет.

Известно, что сейчас все дети проходят экспертизы, ведь продолжается досудебное расследование.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Днепропетровщине семейный насильник зарезал двух маленьких детей и подался в бега. Резонансное преступление произошло в Днепропетровской области. 28-летний ранее судимый мужчина зарезал двух маленьких сыновей своей бывшей сожительницы. Изверг перерезал горло 2-летнему малышу и нанес колото-резаные раны в область спины другому, 7-летнему мальчику. Оба ребенка умерли. Приходились ли убиты дети родными детьми злоумышленнику — неизвестно. 27-летняя мать обоих детей и муж имеют разные фамилии.


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Источник: https://nashemisto.dp.ua/2021/08/03/pod-dneprom-zhena-obvinila-byvshego-muzha-v-iznasilovanii-3-h-detej-podrobnosti-ot-policii/
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