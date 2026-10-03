Пять часов на отдых и закрытая комната: что удивило американцев на переговорах с Си

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон сопровождался необычными требованиями китайской стороны к расписанию. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой поездки, Пекин добивался дополнительных перерывов для отдыха китайского лидера.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Одним из условий стало предоставление Си отдельной комнаты в Западном крыле Белого дома. По данным издания, ее называли "комнатой ожидания". Находиться там вместе с китайским лидером могла только его супруга Пэн Лиюань. Даже руководитель аппарата Си Цай Ци доступа в помещение не имел.

Китайская сторона также попросила отказаться от рабочего обеда между Си и президентом США Дональдом Трампом, запланированного на 24 сентября. Вместо дополнительной встречи в расписании появился продолжительный перерыв – около пяти часов.

Вечером дня прибытия для Си также не стали планировать официальные мероприятия, а на следующий день его посещение Национального архива заняло около десяти минут – значительно меньше времени, которое изначально предусматривали американские организаторы.

По информации WSJ, при подготовке программы учитывалось, сколько времени китайский лидер сможет провести на ногах и какое расстояние пройти без остановки. Дополнительным фактором мог стать длительный перелет из Пекина в Вашингтон и смена часовых поясов.

Издание также обратило внимание на видеозаписи с визита: на трапе самолета Си держался за поручень и руку супруги. Позже аналогичная сцена произошла во время подъема в Национальном архиве вместе с Трампом и первой леди США.

Американский эксперт Деннис Уайлдер назвал организацию отдельного помещения для отдыха беспрецедентной. При этом публикация WSJ описывает признаки возможной физической уязвимости Си, но сама по себе не устанавливает медицинский диагноз или конкретное заболевание китайского лидера.

Необычный график при этом стал заметной деталью саммита лидеров двух крупнейших экономик мира.

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