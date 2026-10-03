Заявления Путина напоминают галлюцинации: в США разоблачили очередное вранье диктатора

Владимир Путин заявил, что российские войска в сентябре захватили более 1300 квадратных километров территории Украины. По словам российского президента, речь идет о 1301 кв. км – показателе, который якобы в 2,5 раза превышает территориальные достижения предыдущих месяцев.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Однако расчеты Института изучения войны (ISW) дают противоположную картину. Согласно оценке аналитиков, в сентябре российские войска понесли чистые территориальные потери. ISW оценивает их примерно в 80,8 кв. км. Если учитывать участки, куда российские подразделения проникли, но не смогли установить устойчивый контроль, показатель потерь увеличивается примерно до 175,2 кв. км.

Таким образом, представленные Путиным цифры радикально расходятся с оценкой территории, которую российская армия фактически контролировала по итогам месяца.

ISW ранее неоднократно фиксировал расхождения между заявлениями российского военного руководства о продвижении и результатами геолокационного анализа. В частности, институт указывал на тенденцию российских властей преувеличивать масштабы наступления, создавая впечатление о более широком продвижении войск РФ.

Аналитики связывают подобную риторику с информационным воздействием: заявления о масштабных успехах должны формировать представление о якобы неизбежном продвижении российской армии и ухудшении положения Украины.

При этом в ISW отдельно отмечают, что не могут установить, располагает ли Путин достоверными данными о ситуации на фронте. Аналитики допускают, что российскому руководству могут поступать искаженные сведения из-за практики сокрытия неудач и предоставления начальству удобной информации.

На этом фоне разница между заявленными Кремлем и подсчитанными ISW показателями становится одним из наиболее заметных примеров расхождения публичной российской риторики с независимой оценкой динамики фронта.

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