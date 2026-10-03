П'ять годин на відпочинок та закрита кімната: що здивувало американців на переговорах із Сі

Візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона супроводжувався незвичайними вимогами китайської сторони до розкладу. Як пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із підготовкою поїздки, Пекін вимагав додаткових перерв для відпочинку китайського лідера.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Однією з умов стало надання Сі окремої кімнати у Західному крилі Білого дому. За даними видання, її називали "кімнатою очікування". Перебувати там разом із китайським лідером могла лише його дружина Пен Ліюань. Навіть керівник апарату Сі Цай Ці доступу до приміщення не мав.

Китайська сторона також попросила відмовитись від робочого обіду між Сі та президентом США Дональдом Трампом, запланованого на 24 вересня. Замість додаткової зустрічі у розкладі з'явилася тривала перерва – близько п'ятої години.

Увечері дня прибуття для Сі також не стали планувати офіційні заходи, а наступного дня його відвідування Національного архіву зайняло близько десяти хвилин – значно менше часу, який передбачали американські організатори.

За інформацією WSJ, під час підготовки програми враховувалося скільки часу китайський лідер зможе провести на ногах і яку відстань пройти без зупинки. Додатковим чинником міг стати тривалий переліт з Пекіна до Вашингтона та зміна часових поясів.

Видання також звернуло увагу на відеозаписи з візиту: на трапі літака Сі тримався за поручень та руку дружини. Пізніше аналогічна сцена відбулася під час підйому в Національному архіві разом із Трампом та першою леді США.

Американський експерт Денніс Уайлдер назвав організацію окремого приміщення для відпочинку безпрецедентною. При цьому публікація WSJ описує ознаки можливої фізичної вразливості Сі, але сама по собі не встановлює медичного діагнозу або конкретного захворювання китайського лідера.

Незвичайний графік став помітною деталлю саміту лідерів двох найбільших економік світу.

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