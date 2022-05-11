Путинский план в тупике: как нанести решающий удар по армии агрессора – когда это может произойти

Российские оккупанты отстают от того, на что рассчитывал президент РФ Владимир Путин, минимум на две недели. Об этом сообщает Минобороны США, пророча также затяжную войну… В которой уже якобы уничтожены от "восьми до десяти" российских генералов. Почему срываются путинские планы? Как их сорвать окончательно? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Танки. Фото: Генштаб ВСУ

Сорвать окончательно российские планы может только военная победа Украины

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

"Планы Путина срываются из-за силы украинской армии, помноженной на западную поддержку и неготовность России к такого рода сопротивлению. К тому формату войны, который сегодня происходит в Украине".

По словам эксперта, уже понятно, что Кремль имел далекую от реальности информацию о способности Украины к отражению агрессии. И все расчеты, которые делались в РФ, были, мягко говоря, шапкозакидательские, иллюзорные, фантазийные. Всё ставилось на блицкриг, на то, что украинская армия сдастся, руководство страны сбежит, встречать оккупантов будут цветами. Ничего это не произошло в первые дни войны. И, естественно, не произойдет в дальнейшем.

"Поскольку российская военная машина чрезвычайно бюрократична, базируется на старых, советских, принципах управления, менять что-то по ходу ведения войны оккупантам крайне сложно. Ведь все стратегии не сработали. Приходится в авральном порядке разрабатывать новые планы, в том числе по переброске войск с северного направления на восточное, южное. А в авральном, да еще под тотальным прессингом (слава Вооруженным Силам Украины!) – они не привыкли. Всё стопорится, буксует, давая возможность ВСУ наносить новые удары. Тотальный контроль, который существует в российской армии, тормозит эту устаревшую военную машину. И порождает массу потерь среди высшего командного состава. Тех самых генералов, о гибели которых сообщала американская и украинская разведка. В росармии не принято давать инициативу тем, кто непосредственно пребывает на поле боя. Руководство вынужденно выезжать на передовую, всё контролировать, раздавать приказы – и лишаться жизни", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Он считает, что сорвать окончательно российские планы может только военная победа Украины. Как минимум на востоке. Плюс – освобождение всех наших территорий, которые были захвачены после 24 февраля.

"В принципе, РФ такой сценарий выхода из войны (возвращение к статус-кво по состоянию до начала широкомасштабного вторжения) уже рассматривает. Об этом свидетельствует изменение риторики на российском телевидении. Так называемые военные эксперты и политики, выступающие там, начали продвигать тезисы, что "военная спецоперация" уже достигла основной цели. Мол, Украина практически демилитизированна (что смешно на фоне увеличения поставок нам современных видов вооружения), Донбасс почти "освободили", а остальное, мол, и не собирались захватывать. Так что можно в любой момент "сворачивать" всё. Но, скорее всего, война, как прочат многие эксперты, перейдет в затяжную фазу", – прогнозирует эксперт.

Путину, подчеркивает он, нужны хоть какие-то победы. И оформить их российский диктатор хочет таким образом, чтобы Украина не могла вернуть захваченные территории.

"По состоянию на сегодня у России нет таких побед. К тому же, ситуация на фронте складывается явно не в пользу страны-агрессора. А с каждым днем в Украине поступает всё более мощное вооружение от союзников. Плюс – ленд-лиз. Учитывая это, не исключено, что РФ бросит в итоге все силы, все резервы, чтобы добиться хоть какого-то перелома. И уже с новых позиций, с новыми условиями садиться за стол переговоров. Однако с той помощью, которую получает Украина, именно мы получаем шанс переломить в течение нескольких месяцев ситуацию в свою пользу. И выходить на переговоры уже с позиции силы, диктуя Москве свои условия", – резюмирует Игорь Рейтерович.

Страна-агрессор на третьем месяце открытого вторжения не может добиться желаемых для себя результатов

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко акцентирует, что корректировал планы с начала весны – в связи с тем, то первый этап стратегии ("Украина падет максимум за неделю", блицкриг) развалился.

"Для рашистов тригерной датой является 9 мая. К этому моменту они надеялись продемонстрировать какие-то масштабные успехи в Украине. Но ничего подобного не случилось. Даже Мариуполь полностью захватить они не смогли. Защитники города мужественно держат оборону на "Азовстали". С Харьковской области оккупантов выдавливают. Некоторые продвижения есть в Луганской и Донецкой областях – но это точно не выход на админграницы, который анонсировали захватчики", – поясняет Максим Степаненко.

По его словам, основная причина неудач оккупантов – это героизм всех защитников Украины, которые на разных направлениях, на разных постах исполняют свой долг, срывая планы противника, уничтожая его солдат тысячами, а счет генералов уже подходит к десяти. Так что "вторая армия мира" может таковой считаться разве что с конца, отмечает политолог.

"То, что росгенералы мрут тут, как мухи, является заслугой и разведок, и арты, которая накрывает противника, и целой цепочки взаимосвязанных событий. Важно и то, что наши генералы – действительно боевые, что главком ВСУ, генерал Валерий Залужный пользуется неимоверным уважением. Тогда как у демотивированной армии агрессора совсем иное отношение к своим "паркетным генералам". И даже те из них, кто имеет боевой опыт (к примеру, в Сирии), непосредственно на поле боя практически не бывали. Предпочитая командовать из условных "бункеров", да и то в основном пусками ракет и ударами с самолетов", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что страна-агрессор на третьем месяце открытого вторжения не может добиться желаемых для себя результатов. А потому военные действия с неким паритетом сторон будут продолжаться. Скорее всего, до момента, пока мы не накопим достаточно сил и ресурсов, а противник не истратит практические все свои.

"Уже к лету тот же закон о ленд-лизе, заработав на полную мощь, даст нам преимущество, – прогнозирует Максим Степаненко. – И у нас будет возможность перейти в массированное контрнаступление, выбивая врага с украинской земли".

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