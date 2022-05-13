Путина призывают не допустить голод во всем мире: как можно разблокировать украинские порты

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать украинские черноморские порты, предотвратив тем самым глобальное бедствие (мировой продовольственный кризис). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как можно решить проблемы.

Украинские порты. Фото: из открытых источников

В ООН могут сколько угодно говорить о голоде, призывать Путина – ему всё равно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что порты надо обязательно разблокировать. Ведь именно через них Украина экспортирует львиную долю товаров. Через железную дорогу всё это делать крайне сложно.

"Путин это понимает. И специально не разблокирует украинские парты. Цель РФ – экономически уничтожить Украину. А потому, пока мы не уничтожим российскую армию, порты будут заблокированы", – считает эксперт.

По его словам, представители ООН и прочих структур могут сколько угодно говорить о голоде, призывать Путина – ему всё равно.

"Он будет создавать максимум проблем Украине. Не только блокируя порты, мешая продать уже собранное, но и не давая толком вырастить новый урожай. Именно поэтому, подчеркиваю, единственный вариант – победа над агрессором. И в этом должен быть заинтересован весь мир", – акцентирует Александр Охрименко.

Война в Украине становится глобальной проблемой для всего мира. И ее нужно срочно решать

Политолог Виктор Таран отмечает, что, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он предупреждал о том, что это зацепит весь мир. Прогноз начинает сбываться.

"Россия так перепугала всех своей мнимой силой, своей уверенностью, что захватит Украину максимум за несколько недель, что реакция на эту агрессию оказалась сначала недостаточно жесткой со стороны мира. В отличие от Украины, которая дала жесткий отпор агрессору. В результате "военная спецоперация" переросла в затяжную войну. И сейчас все понимают, что нас ожидает глобальный кризис, в том числе продуктовый. Который может перерасти в миграционный кризис, так как в Европу хлынут беженцы из голодающих стран Африки. Что повлечет за собой уже политический кризис. То есть, война в Украине становится глобальной проблемой для всего мира. И ее нужно срочно решать", – отмечает политолог.

Пока, увы, решать пытаются лайтовым сценарием, считает он. Санкциями против России, финансовой и военной поддержкой Украины, упрощением таможенных процедур, снижением или снятием пошлин. Но поставки зерна через железную дорогу, а также фурами – это капля в море. Это не решение проблемы, уверен Виктор Таран.

"Реальным выходом может стать лишь формирование мощной международной коалиции под эгидой НАТО. Чтобы эта коалиция завела корабли в Черное море, деблокировав и разминировав его. Создав там демилитаризационную зону. Зону деблокады. Обеспечив поставки, в том числе зерна, прочего продовольствия, из Украину и в Украину. Под международными конвоями, – поясняет Виктор Таран. – Более того – такая коалиция должны действовать не только на море, но и на суше – в Украине. Обеспечивая работу наших фермеров, помогая разминировать территории, спокойно высаживать и собирать урожай. Обеспечить сбор, сохранность, транспортировку – это правильная история. Которая поможет не только Украине, но и всему миру".

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!