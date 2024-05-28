Путин здесь переиграл: СМИ узнали с чем не справляется ЕС

Популярный российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС. Совсем недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg".

Телеграмм. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это вызывает недовольство европейских чиновников, которые сделали борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом в преддверии общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

"Дезинформация распространяется в Telegram открыто и совершенно бесконтрольно", — заявила агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Запросы на удаление тревожного контента часто остаются без ответа, сказала премьер.

Издание отмечает, типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своего рода мост, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

"Telegram популярен среди различных пророссийских субъектов, а также среди отдельных лиц, которые уже давно распространяют дезинформацию, поскольку модерация контента практически отсутствует", — сказал бывший директор Центра по противодействию гибридным угрозам при Министерстве внутренних дел Словакии Даниэль Мило.

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