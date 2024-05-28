Путин здесь переиграл: СМИ узнали с чем не справляется ЕС

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Кравцев Сергей
Популярный российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС. Совсем недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg".
Телеграмм. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что это вызывает недовольство европейских чиновников, которые сделали борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом в преддверии общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.
Запросы на удаление тревожного контента часто остаются без ответа, сказала премьер.
Издание отмечает, типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.
Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своего рода мост, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.
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