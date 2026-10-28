logo

BTC/USD

81399

ETH/USD

2370

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин получил подарок от Европы: звонок двух лидеров Кремлю вызвал скандал среди союзников Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин получил подарок от Европы: звонок двух лидеров Кремлю вызвал скандал среди союзников Украины

Переговоры Александра Стубба и Йонаса Гаре Стёре с российским лидером вызвали недовольство европейских партнёров

28 октября 2026, 10:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гаре Стёре с Владимиром Путиным обострил разногласия между европейскими сторонниками Украины. Как пишет The Telegraph, ряд лидеров раскритиковали инициативу за отсутствие предварительного согласования с другими странами Европы.

Путин получил подарок от Европы: звонок двух лидеров Кремлю вызвал скандал среди союзников Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к самостоятельным контактам Хельсинки и Осло с Москвой. По её мнению, европейским государствам необходимо действовать сообща, а не вести переговоры с Кремлём без общей стратегии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что не был заранее проинформирован об этой беседе. Европейские чиновники опасаются, что подобные контакты могут привести к ситуации, когда Москва будет вести переговоры с отдельными столицами, избегая согласованной позиции всего европейского блока.

По оценке собеседников The Telegraph, разобщённость способна сыграть на руку Путину. Кремль может представить европейские разногласия администрации Дональда Трампа как свидетельство того, что именно европейские страны мешают достижению мира.

Этот разговор стал первым подобным контактом российского президента с лидерами европейских союзников Киева после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле прошлого года.

Согласно сообщению Кремля, Путин вновь изложил свою версию причин войны, возложив ответственность за конфликт на расширение НАТО и политику Украины. Российская сторона также заявила, что устойчивое урегулирование невозможно без учёта интересов Москвы.

Однако европейские представители подозревают, что Россия стремится использовать будущие переговоры не только для обсуждения прекращения огня, но и для ослабления единства НАТО.

Главная опасность для Киева заключается в том, что отсутствие общей европейской линии может дать Кремлю дополнительные рычаги давления. Пока европейские лидеры спорят о формате диалога, Москва получает возможность использовать эти разногласия в собственных интересах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Стубб и Стере провели переговоры с Путиным: почему это важно для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/10/27/putin-peace-talks-nordic-leaders-divide-europe-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости