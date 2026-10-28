Путин получил подарок от Европы: звонок двух лидеров Кремлю вызвал скандал среди союзников Украины

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гаре Стёре с Владимиром Путиным обострил разногласия между европейскими сторонниками Украины. Как пишет The Telegraph, ряд лидеров раскритиковали инициативу за отсутствие предварительного согласования с другими странами Европы.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к самостоятельным контактам Хельсинки и Осло с Москвой. По её мнению, европейским государствам необходимо действовать сообща, а не вести переговоры с Кремлём без общей стратегии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что не был заранее проинформирован об этой беседе. Европейские чиновники опасаются, что подобные контакты могут привести к ситуации, когда Москва будет вести переговоры с отдельными столицами, избегая согласованной позиции всего европейского блока.

По оценке собеседников The Telegraph, разобщённость способна сыграть на руку Путину. Кремль может представить европейские разногласия администрации Дональда Трампа как свидетельство того, что именно европейские страны мешают достижению мира.

Этот разговор стал первым подобным контактом российского президента с лидерами европейских союзников Киева после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле прошлого года.

Согласно сообщению Кремля, Путин вновь изложил свою версию причин войны, возложив ответственность за конфликт на расширение НАТО и политику Украины. Российская сторона также заявила, что устойчивое урегулирование невозможно без учёта интересов Москвы.

Однако европейские представители подозревают, что Россия стремится использовать будущие переговоры не только для обсуждения прекращения огня, но и для ослабления единства НАТО.

Главная опасность для Киева заключается в том, что отсутствие общей европейской линии может дать Кремлю дополнительные рычаги давления. Пока европейские лидеры спорят о формате диалога, Москва получает возможность использовать эти разногласия в собственных интересах.

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