Путін отримав подарунок від Європи: дзвінок двох лідерів Кремлю викликав скандал серед союзників України

Телефонна розмова президента Фінляндії Олександра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гаре Стере з Володимиром Путіним загострила розбіжності між європейськими прихильниками України. Як пише The Telegraph, низка лідерів розкритикувала ініціативу за відсутність попереднього узгодження з іншими країнами Європи.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до самостійних контактів Гельсінкі та Осло з Москвою. На її думку, європейським державам необхідно діяти спільно, а не вести переговори з Кремлем без спільної стратегії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також повідомив, що не був заздалегідь поінформований про цю розмову. Європейські чиновники побоюються, що подібні контакти можуть призвести до ситуації, коли Москва вестиме переговори з окремими столицями, уникаючи узгодженої позиції всього європейського блоку.

За оцінкою співрозмовників The Telegraph, роз'єднаність здатна зіграти на руку Путіну. Кремль може подати європейські розбіжності адміністрації Дональда Трампа як свідчення того, що саме європейські країни заважають досягненню миру.

Ця розмова стала першим подібним контактом російського президента з лідерами європейських союзників Києва після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном у липні минулого року.

Згідно з повідомленням Кремля, Путін знову виклав свою версію причин війни, поклавши відповідальність за конфлікт на розширення НАТО та політику України. Російська сторона також заявила, що стійке врегулювання неможливе без урахування інтересів Москви.

Проте європейські представники підозрюють, що Росія прагне використати майбутні переговори не лише для обговорення припинення вогню, а й для ослаблення єдності НАТО.

Головна небезпека для Києва полягає у тому, що відсутність спільної європейської лінії може дати Кремлю додаткові важелі тиску. Поки європейські лідери сперечаються про формат діалогу, Москва отримує можливість використати ці розбіжності у власних інтересах.

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