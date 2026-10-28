Стубб и Стере провели переговоры с Путиным: почему это важно для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это событие вызвало заметный резонанс и достаточно острую дискуссию в Европе и Украине. Данные переговоры следует воспринимать спокойно, рационально, как закономерную и даже необходимую составляющую переговорного процесса, который сейчас только начинается. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание, что, во-первых, это продолжение того переговорного процесса, который начался ровно неделю назад именно в Осло, как раз с участием Стубба и Стере.

"Во-вторых, это продолжение усилий, направленных на то, чтобы Европа стала прямым участником мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. И это то, что отвечает интересам Украины, потому что участие европейцев в мирных переговорах усиливает наши переговорные позиции. Да, есть определенная ревность и противоречие в европейской среде относительно того, кто именно должен представлять Европу в переговорах с Россией. Эта проблема обсуждается уже больше года. И никак не договорятся на этот счет", – отметил аналитик.

Он продолжает, по факту инициативу приняли на себя лидеры Финляндии и Норвегии. Если у них выходит и Путин готов с ними разговаривать, то хорошо. Для нас хорошо то, что речь идет о лидерах, активно помогающих Украине и которым Украина доверяет.

По словам эксперта, есть еще третий момент, нельзя полагаться в переговорах только на американцев, особенно на такого специфического и ненадежного переговорщика как Стив Уиткофф. Если появится параллельный переговорный трек с участием европейцев, да еще с опытным дипломатом и переговорщиком как Александр Стубб, который будет взаимосвязан с американским переговорным треком, то это лишь сбалансирует переговорный процесс и уменьшит риски, связанные с Уиткоффом.

По мнению эксперта, в контактах с Путиным нужно иметь не только сильного переговорщика, которому мы можем доверять, нужен человек, который мог бы не просто "считать" психологические комплексы Путина, но и найти оптимальную тональность в общении с Путиным и постепенно найти способы воздействия на него, вовлекая его в предметно-функциональный переговорный процесс, вместо того, чтобы обсуждать предметно-функциональный переговорный процесс. То есть речь идет не только о классических переговорах с Путиным, которые могут и не сработать, но и об определенной политико-переговорной психотерапии к Путину. Это очень сложная миссия. Здесь нужен переговорщик на уровне Генри Киссинджера.

"Я не знаю, насколько Александр Стубб готов для столь экстраординарной миссии, но у него есть значительный профессиональный потенциал и опыт для этого. И на данный момент я, к сожалению, не вижу других европейских лидеров, которые были бы способны на такую миссию", – констатировал эксперт.

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