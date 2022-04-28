Путин подгоняет с «референдумами» на оккупированных территориях: чего боятся в Кремле – почему спешат

Россия, похоже, решила официально начать оккупацию Украины. Есть данные, что Мариуполь хотят присоединить к Ростовской области. Что в Херсонской области наметили псевдореферендум. И что в середине мая в так называемых "Л/ДНР" могут также пройти "референдумы" по присоединению самопровозглашенных республик к РФ. Может ли Кремль пойти на такие шаги? Что это будет означать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Рассчитывая по-быстрому взять всё, что можно, и предъявлять всему миру ультиматумы, Россия просчиталась

Эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан подчеркивает, что путинская Россия претендует на роль одного из ключевых полюсов современного многополярного мира. Однако, в отличие от остальных стран, реальных геополитических лидеров, руководство РФ и российское общество живут категориями и понятиями середины прошлого века.

"Строя свои планы по лекалам Сталина, Хрущева и Брежнева, руководство Кремля свято уверенно в том, что успех в современном геополитическом конфликте заключается в захвате и присоединении новых территорий, прямом физическом контроле над источниками сырья и рынками сбыта. Это попахивает классическим марксизмом-ленинизмом, который уже давно устарел и представляет интерес разве что для историков, – поясняет эксперт. – Современный мир давно не живет линейными схемами. Гибридность и поливариантность управленческих политических решений являются головными принципами современной международной политики. Руководство Кремля хорошо усвоило (к сожалению) только один (а вот это радует) современный геополитический инструмент – гибридную войну. Но такая война не решает всего комплекса задач, которые возникают в рамках международных конфликтов. И не даёт гарантии стратегических побед. Это обстоятельство наиболее ярко раскрывается в рамках российской агрессии против Украины".

По словам Александра Курбана, тот, кто внимательно следил за событиями, предваряющими начало широкомасштабной российской агрессии против Украины, которая началась 24 февраля, помнит оговорку Сергея Нарышкина – директора Службы внешней разведки РФ. Выступая на Совбезе Совета федерации, посвящённом признанию фейковых "ЛНР" и "ДНР" и подписанию с ними союзнического договора, Нарышкин оговорился и внёс предложение о… присоединении этих квази-республик к РФ.

"Оговорочка, так сказать по Фрейду, – считает эксперт. – Путин тогда его одернул, заявив, что о присоединении речь не идёт. Но все прекрасно всё поняли… Военное вторжение, начавшееся 24 февраля, планировалось российской стороной по шаблонам молниеносной войны, в стиле гитлеровского блицкрига. Результат, похоже, будет такой же. Сначала быстрый захват некоторых территорий, а затем – переход войны в затяжную стадию с последующим полным поражением агрессора".

Александр Курбан уверен, что, перейдя от гибридной войны к открытому военному конфликту, руководство РФ стратегически проиграло войну за Украину и даже за ее отдельные территории.

"Захватить Крым и часть Донбасса путём мятежевойны и формально попытаться легитимизировать своё право на них можно только в рамках гибридного конфликта, когда нет официального объявления войны, когда не вступают в полную силу все принципы и правила международной политики. Руководство Кремля этого так и не поняло. Рассчитывая по-быстрому, как в пятидневной войне с Грузией или как в Приднестровском конфликте, взять всё, что можно, и предъявлять всему миру ультиматумы, Россия просчиталась. Очень жестко просчиталась. Теперь, после начала открытой войны (хоть пока и не объявленной), у Украины появился хороший шанс вернуть ранее утраченные территории, в том числе Крым и ОРДЛО", – считает эксперт.

По его мнению, после того как ВСУ обескровит подразделения ВС РФ в оборонительных боях на востоке и юге и перейдёт в контрнаступление, шансов удержать ранее украденные украинские территории у Кремля не будет.

"Путин это понимает. Именно поэтому так спешит с референдумом по Херсонской области, с присоединением Мариуполя к Ростовской области и включением фейковых "Л/ДНР" в состав РФ. Ему нужен формальный повод для того, чтобы после поражения его армии на поле боя кричать на весь мир о захвате "своих территорий" и угрожать применением ядерного оружия. Но это уже агония. Стратегически Третью мировую войну РФ уже проиграла", – резюмирует Александр Курбан.

Он акцентирует, что сообщения о "присоединениях", "референдумах" и прочая кремлевская риторика в отношении украинских территорий может вызвать весьма негативные эмоции у широкой аудитории. Однако если обратиться к конкретным фактам, то блеф Кремля становиться очевидным.

"О каком включении Мариуполя в состав Ростовской области может идти речь, когда четвертая часть ("Азовсталь", где мужественно держат оборону наши воины, занимает именно столько) по-прежнему в руках украинской армии!? О каком создании "ХНР" можно говорить, пока в Херсоне люди выходят на проукраинские митинги!? О каком присоединении квазиобразований "ЛНР" и "ДНР" к России может идти речь, когда ВСУ утилизирует на Донбассе "вторую армию мира"!? Думаю, время всё расставит по местам. И очень скоро", – прогнозирует Александр Курбан.

Проведение очередных псевдореферендумов лишь усугубит ситуацию для Кремля

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Кремль может пойти на всё, что угодно. Вопрос в том, готова ли Украина и цивилизованный мир отказаться от базового принципа международного права и основы современной архитектуры безопасности – "Нерушимости границ". Думаю, вряд ли мир пойдет на это".

Да и в целом, война не предполагает политических решений, отмечает эксперт. Поэтому, считает он, проведение очередных псевдореферендумов лишь усугубит ситуацию для Кремля – и он начнёт терять своих немногочисленных союзников.

"Даже сегодня члены ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят РФ, Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан, Киргизия) не поддерживают россию в ее агрессивной войне против Украины. Они с опаской посматривают в свое будущее, стараясь максимально уйти от прямого участия в этой войне", – подчеркивает Дмитрий Громаков.

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