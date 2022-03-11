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Путин переходит к плану ядерного шантажа: отдан приказ о подготовке теракта на ЧАЭС

На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину

сегодня, 14:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин отдал приказ по поводу подготовки теракта на Чернобыльской атомной станции. На сегодняшний день ЧАЭС находится под полным контролем войск РФ и именно оккупационные войска могут по приказу из Кремля создать техногенную катастрофу. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Путин переходит к плану ядерного шантажа: отдан приказ о подготовке теракта на ЧАЭС

ЧАЭС. Фото: из открытых источников

После того, как может быть совершен теракт оккупационные войска постараются переложить всю ответственность за содеянное на украинских защитников. На данный момент Международное агентство по атомной энергии не может отключено российскими военными от мониторинга. Станция обесточена. Ресурса имеющихся дизель-генераторов хватит примерно на 48 часов. 

Отмечается, украинских работников никто на территорию ЧАЭС не допускает. Туда якобы по приказу Лукашенко зашли ремонтники из Беларуси. 

Украинские разведчики предупреждают, что, переодевшись в форму ремонтников на территорию ЧАЭС заходят российские диверсионные группы. Именно им и поставлена задача организовать теракт.

В разведке также сообщают, что за последнее время российские оккупанты нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту. 

Украинская разведка допускает, что после провала наземной операции в Украине и безрезультативных переговоров Путин может принять решение устроить ядерный шантаж, как для Украины, так и всего остального мира.

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Источник: https://www.facebook.com/100069042885845/posts/268431225468305/
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