Путин передал через Уиткоффа важную награду: кого диктатор в США решил лично отблагодарить

Российский диктатор Владимир Путин вручил специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу награду для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ, сын которой погиб, воюя на стороне оккупантов в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с данной историей.

Владимир Путин и Стив Уиоткофф. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, 6 августа во время поездки в Россию Виткофф получил от Путина Орден Ленина, который должен был быть передан заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлини. Ее 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя в составе российских вооруженных сил против Украины.

"Этот жест Путина, известного своими психологическими играми и попытками выявлять слабые места оппонентов, вероятно, имел целью вызвать неудобные вопросы и подчеркнуть, что сын сотрудницы ЦРУ воевал за Россию в этой войне", – говорится в материале.

В то же время два собеседника издания акцентировали, что нет признаков вербовки Глосса российским правительством и что Кремль, вероятно, не знал о его родственных связях, когда репатриировал тело.

