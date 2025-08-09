У Путина обрадовались желанию Трампа провести встречу на Аляске: что заявили

Россия и Соединенные Штаты Америки являются "близкими соседями". Именно поэтому встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пройдет на Аляске, что имеет большое символическое значение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал помощник Путина Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

"Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске", — заявил Юрий Ушаков.

По его словам, это также связано с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США.

Ушаков рассказал, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

В то же время, Ушаков заявил, что после переговоров на Аляске Трампа ждут в Москве, и что якобы президент США уже получил соответствующее приглашение.

"Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, это будет непростой процесс", — заявил помощник Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к личной встрече на территории Соединенных Штатов. По данным CBS News со ссылкой на информированные источники, наиболее вероятным местом проведения переговоров станет Аляска.

По предварительным данным, встреча планируется на 15 августа 2025 года. Об этом Трамп уже публично.

Не исключается, что переговоры в США могут стать первым этапом дипломатического процесса. Параллельно обсуждается идея проведения позже трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. При этом Трамп намекнул, что лично пообщается с Путиным раньше, чем состоится встреча в расширенном формате.



