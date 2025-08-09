Сядет ли Зеленский за один стол с Путиным и Трампом

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к личной встрече на территории Соединенных Штатов. По данным CBS News со ссылкой на информированные источники, наиболее вероятным местом проведения переговоров станет Аляска.

Переговоры Трампа и Путина

По предварительным данным, встреча планируется на 15 августа 2025 года. Об этом Трамп уже публично сообщил, однако в Кремле пока официально не подтверждают ни дату, ни место.

Не исключается, что переговоры в США могут стать первым этапом дипломатического процесса. Параллельно обсуждается идея проведения позже трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. При этом Трамп намекнул, что лично пообщается с Путиным раньше, чем состоится встреча в расширенном формате.

Потенциальный саммит на Аляске уже вызывает значительный резонанс среди союзников США, ведь он может состояться на фоне обсуждения плана прекращения огня, предложенного Россией, предусматривающего фактическое закрепление контроля Кремля над частью оккупированных украинских территорий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.

Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.

