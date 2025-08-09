Сядет ли Зеленский за один стол с Путиным и Трампом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к личной встрече на территории Соединенных Штатов. По данным CBS News со ссылкой на информированные источники, наиболее вероятным местом проведения переговоров станет Аляска.
Переговоры Трампа и Путина
По предварительным данным, встреча планируется на 15 августа 2025 года. Об этом Трамп уже публично сообщил, однако в Кремле пока официально не подтверждают ни дату, ни место.
Не исключается, что переговоры в США могут стать первым этапом дипломатического процесса. Параллельно обсуждается идея проведения позже трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. При этом Трамп намекнул, что лично пообщается с Путиным раньше, чем состоится встреча в расширенном формате.
Потенциальный саммит на Аляске уже вызывает значительный резонанс среди союзников США, ведь он может состояться на фоне обсуждения плана прекращения огня, предложенного Россией, предусматривающего фактическое закрепление контроля Кремля над частью оккупированных украинских территорий.