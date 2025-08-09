logo

BTC/USD

116690

ETH/USD

4012.16

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сядет ли Зеленский за один стол с Путиным и Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Сядет ли Зеленский за один стол с Путиным и Трампом

Трамп и Путин могут встретиться на Аляске уже на следующей неделе

9 августа 2025, 02:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к личной встрече на территории Соединенных Штатов. По данным CBS News со ссылкой на информированные источники, наиболее вероятным местом проведения переговоров станет Аляска.

Сядет ли Зеленский за один стол с Путиным и Трампом

Переговоры Трампа и Путина

По предварительным данным, встреча планируется на 15 августа 2025 года. Об этом Трамп уже публично сообщил, однако в Кремле пока официально не подтверждают ни дату, ни место.

Не исключается, что переговоры в США могут стать первым этапом дипломатического процесса. Параллельно обсуждается идея проведения позже трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. При этом Трамп намекнул, что лично пообщается с Путиным раньше, чем состоится встреча в расширенном формате.

Потенциальный саммит на Аляске уже вызывает значительный резонанс среди союзников США, ведь он может состояться на фоне обсуждения плана прекращения огня, предложенного Россией, предусматривающего фактическое закрепление контроля Кремля над частью оккупированных украинских территорий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.
Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/trump-and-putin-could-meet-in-alaska-sources-say/?intcid=CNM-00-10abd1h
Теги:

Новости

Все новости