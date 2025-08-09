Z-тусовка взорвется негодованием, если что-то такое будет подписано: что ждет Путина на Аляске

Все говорят об Аляске, как о месте встречи Трампа и Путина. Это и правда довольно экзотично. Но место проведения переговоров – это всего лишь фон, важнее суть. А суть состоит в том, что сейчас любое перемирие, даже с уступкой Украиной части территорий, но без разоружения ВСУ – это поражение России. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

"Разгром Украины (демилитаризация) и смена власти на пророссийскую (денацификация) не состоятся. То есть две основные цели войны, заявленные Путиным в день большого вторжения, не достигнуты. Самая главная цель – полное уничтожение государства Украина и стирание идентичности ее народа – тем более провалена. Государство укрепилось, а идентичность навечно закалена огнем и кровью", – отметил журналист.

Он продолжает, единственное, что Путин сможет записать себе в актив – это сухопутный коридор в Крым. Но и тот, разумеется, придется отдавать в среднесрочной перспективе.

"Z-тусовка взорвется негодованием, если что-то такое будет подписано. Для них это однозначное предательство Родины. Я абсолютно не понимаю, как Путин может на такое согласиться. Это же как дать согласие на новый военный бунт в стиле "Марша Справедливости" Пригожина!", – отметил Яковина.

При этом он уточняет, что других вариантов на данный момент просто нет. И, видимо, уже и не будет. Если Путин откажется, Украина получит дальнобойные ракеты для ударов по Москве, а Россия получит фактический запрет на продажу нефти. Сейчас у него последний шанс урвать хоть что-то.

