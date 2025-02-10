Путин напрягся: Турция запустила в Черном море ракету, достающую до Крыма и дальше

Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun (Тайфун) — самой дальнобойной в арсенале страны. Пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на DHA. Тест прошел успешно, ракета поразила цель.

Турецкая ракета "Тайфун" легко достанет до Крыма и до самой России. Фото: Roketsan

Tayfun поразил малозаметную цель в морской акватории на дистанции 561 км. На это у ракеты ушло 458 секунды. При этом в целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км.

Как пишет The Moscow Times, предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными.

Tayfun создавался на базе тактической баллистической ракеты Bora. Разработкой занимается турецкая государственная оборонная компания Roketsan. В сентябре 2024 года она раскрыла характеристики Tayfun, согласно которым минимальная дальность пуска составляет 280 км. Минимального достаточно, чтобы достичь берегов Крыма: от Турции до полуострова около 270 км через море по прямой. В то же время Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы добиться максимальной дальности полета в 1000 км.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне перебрасывания российских подразделений из Крыма на другие участки фронта военные все чаще вывозят свои семьи. Агенты "АТЕШ" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть переехавших в Крым жен российских военных так и не смогла адаптироваться. Отмечается, что основные причины – проблемы с трудоустройством и враждебное отношение со стороны местных жителей. Несмотря на обещания, переселенцы сталкиваются с тем, что работодатели неохотно берут их на работу. Кроме того, они жалуются на холодный прием, отсутствие социальных связей и поддержку единомышленников. Однако ключевой фактор отъезда — не только бытовые трудности, но и нарастающая опасность, ведь Крым больше не считается "тихой гаванью".