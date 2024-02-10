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Путин хотел создать истерику на Западе: в Кремле намекнули о главной цели интервью Карлсону

Путин попытался продемонстрировать, что не отказался от целей в войне против Украины

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию, а Кремль планировал создать информационные эффекты и истерику на Западе. Как передает портал "Комментарии", об этом российскому оппозиционному изданию "Медуза" рассказали источники, близкие к Администрации президента РФ.

Путин хотел создать истерику на Западе: в Кремле намекнули о главной цели интервью Карлсону

Интервью Путина трамписту Карлсону. Фото: из открытых источников

Один из собеседников "Медузы" добавил, что второстепенная цель интервью — показать российской внутренней аудитории, что Путин все еще может формировать глобальный дискурс на основе популярности интервью, но не дал оценки успеха Путина в этом плане.

Источники в Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе и утверждали, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "неоспорим" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом, поскольку он продолжает наблюдать за внутренней реакцией на интервью. 

Сторонники Путина отметили, что интервью имеет более 60 миллионов просмотров, и утверждали, что мир все больше интересуется мнением Путина и его "правдами".

В то же время российское интернет-сообщество отметило, что Путин не предоставил никакой новой информации в интервью Карлсону, а просто повторил для американской аудитории давние разговоры Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.




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Источник: https://meduza.io/feature/2024/02/09/cherez-klounov-mozhno-peredat-signaly-v-grimerku-ili-bufet
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