Путешествия с риском: эксперты назвали самые опасные страны 2020 года

Аналитики представили топ самых опасных стран этого года, лететь в которые в 2020-м лучше не стоит. Об этом информирует аналитический сервис Numbeo, который занимается мониторингом и сравнением преступности в мире.

Согласно отчету аналитиков, на первом месте оказалась Венесуэла: индекс преступности в этой стране достиг 84,36%. Второе место антирейтинга досталось Папуа-Новой Гвинее, где опасность составляет 80%. Далее последовали Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9).

Менее, но все же опасно в Гондурасе (76,6), Тринидаде и Тобаго (72,4). Также рискованно посещать Бразилию (68,3), Гайану (68,1), Сальвадор (67,8) и Сирию (67,4).

Как ранее сообщали "Комментарии", Египет возобновил международные авиарейсы и вновь открыл основные туристические достопримечательности, включая Великие Пирамиды Гизы, после более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что с 15 июля ужесточен контроль на украинско-венгерской границе. Согласно новым правилам, теперь в Венгрию могут попасть лишь граждане Украины, которые являются членами семьи венгров или имеют разрешение на временное или постоянное нахождение в стране. Также венгерская граница открыта для жителей всех стран с низким или средним уровнем распространения коронавируса. Украина в их число не входит.

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