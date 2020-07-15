Венгрия установила украинцам новые правила для въезда в страну

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Владимир Лавский
С 15 июля ужесточен контроль на украинско-венгерской границе. Об этом сообщают журналисты "ТСН".
Согласно новым правилам, теперь в Венгрию могут попасть лишь граждане Украины, которые являются членами семьи венгров, или имеют разрешение на временное или постоянное нахождение в стране. Также венгерская граница открыта для жителей всех стран с низким или средним уровнем распространения коронавируса. Украина в их число не входит.
С 15 июля пребывать на границе можно лишь до 24 часов. В остальных случаях нужно иметь специальное разрешение от местной полиции. Для водителей, которые выполняют грузоперевозки, доступны лишь два пункта пропуска - Тиса и Лужанка.
Как ранее сообщали "Комментарии", Венгрия направила президенту Украины Владимиру Зеленскому жалобу.
"Наши машины уже не могут справиться с тоннами мусора, которые продолжают поступать в Венгрию сумасшедшими темпами. Надо решать данную проблему. Это точно не соответствует европейским стандартам", - написал президент Венгрии Янош Адер.
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