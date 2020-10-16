Путешествия на фоне COVID-19: насколько сократились поездки украинцев за границу

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Татьяна Веремеева
В течение последнего года за границу выезжал только каждый десятый
украинец, или около 11% граждан нашей страны. При этом, в прошлом году за
границу путешествовали 19% наших сограждан. Об этом свидетельствуют данные опроса
компании Research & Branding Group.
Чаще выезжали из Украины в другие страны жители западных
областей страны – 18%. При этом среди жителей других регионов таких было только
8-10%. Среди людей старше 60 лет за границу ездили только 4% украинцев, в
остальных возрастных категориях – 12-15%.
Заметно чаще других в рабочие командировки за границу
ездили жители областных центров (17%) и центрального региона (19%), а также
мужчины (12%), молодежь и "тридцатилетние" (по 11%).
Ранее "Комментарии" писали, что для украинских туристов отныне открыты границы
еще
4 страны. Ограничения сняли Гана, Колумбия, Нигерия, а также Иордания. Границы для украинцев также открыли
Доминикана, Демократическая Республика Конго и Бразилия. В списке
открытых государств также
остаются Армения, Турция, Албания, Черногория, Беларусь, Великобритания, США,
Египет, Тунис, Словения, ОАЭ, Болгария и Мальдивы.
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