Еще четыре страны открыли границы для украинцев

Для украинских туристов отныне открыты границы еще 4 стран. Ограничения сняли Гана, Колумбия, Нигерия, а также Иордания. Об этом сообщил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинских туристов ждут в 52 странах. Фото: pasport.org.ua

Большинство стран в мире пока не спешат пускать к себе украинских туристов из-за пандемии коронавируса. Но список государств с открытыми границами постепенно растет. На данный момент таких уже более полсотни.

"И хоть туристический сезон уже позади, но никто не отменял возможность путешествовать. Стран, куда могут поехать украинские туристы, сейчас 52. С 3 сентября их стало на 4 больше. И пусть Колумбия, Иордания, Гана и Нигерия — не самые популярные. Но все же кому-то нужно будет поехать и туда тоже", — сказал министр иностранных дел.

Ранее, напомним, границы для украинцев также открыли Доминикана, Демократическая Республика Конго и Бразилия. В списке открытых государств также остаются Армения, Турция, Албания, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Словения, ОАЭ, Болгария и Мальдивы.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, Украина обновила рекорд по количеству новых случаев коронавируса. Впервые их обнаружили за сутки более 4 тысяч.

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