kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10733.08

ETH/USD

356.38

LTC/USD

46.06

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Еще четыре страны открыли границы для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще четыре страны открыли границы для украинцев

На данный момент беспрепятственно украинские туристы могут посещать 52 страны

сегодня, 13:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Для украинских туристов отныне открыты границы еще 4 стран. Ограничения сняли Гана, Колумбия, Нигерия, а также Иордания. Об этом сообщил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Еще четыре страны открыли границы для украинцев

Украинских туристов ждут в 52 странах. Фото: pasport.org.ua

Большинство стран в мире пока не спешат пускать к себе украинских туристов из-за пандемии коронавируса. Но список государств с открытыми границами постепенно растет. На данный момент таких уже более полсотни. 

"И хоть туристический сезон уже позади, но никто не отменял возможность путешествовать. Стран, куда могут поехать украинские туристы, сейчас 52. С 3 сентября их стало на 4 больше. И пусть Колумбия, Иордания, Гана и Нигерия — не самые популярные. Но все же кому-то нужно будет поехать и туда тоже", — сказал министр иностранных дел. 

Ранее, напомним, границы для украинцев также открыли Доминикана, Демократическая Республика Конго и Бразилия. В списке открытых государств также остаются Армения, Турция, Албания, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Словения, ОАЭ, Болгария и Мальдивы. 

Напомним, что сегодня, 30 сентября, Украина обновила рекорд по количеству новых случаев коронавируса. Впервые их обнаружили за сутки более 4 тысяч.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости