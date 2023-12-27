Пушилин приговорен к 15 годам тюрьмы: подробности

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Кравцев Сергей
К 15 годам за решеткой заочно приговорен главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Денис Пушилин - фото из открытых источников
Отмечается, что главарь "ДНР" заочно приговорен к максимальному наказанию – 15 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 15 лет и конфискацией имущества.
Как отмечают в прокуратуре, в сентябре 2022 года глава незаконно созданной на территории Донецкой области "республики" Денис Пушилин созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР".
На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ". В дальнейшем главарь неоднократно подчеркивал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ, то есть призывал к захвату Россией территории Украины.
В конце концов, отмечают в прокуратуре, на основании подписанного "главой" ничтожного акта на временно оккупированных территориях в присутствии вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление". 30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.
24 февраля 2022 года, под предлогом защиты "ДНР" от "киевского режима", армия РФ начала так называемую "спецоперацию".
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Ігор
сегодня, 15:10
То от чим займаються всі прокурори в тому числі і донецької обласної прокуратури щоб не йти воювати. Прокурорами майже всі чоловіки замінити їх жінками, а цих відгодованих на передову. Набридла ця обрізана справедливість, коли смерди повинні вмирати за цих корумпованих нероб. Тому і програли.