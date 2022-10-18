Прямое обвинение Украиной Красного Креста: уместно ли это – как события могут развиваться дальше

Украина обвинила Международный Комитет Красного Креста (МККК) в том, что его представители не прибыли 17 октября на линию разграничения, где их ожидали для посещения украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке. Такое громкое заявление сделал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он обвинил Красный Крест в бесполезности, пояснив, что "если организация не выполняет поставленные перед ней цели, она должна быть ликвидирована". Также Лубинец обсудил с обмудсменом РФ Татьяной Москальковой необходимость посещения колонии в Еленовке украинской и российской сторонами и, в случае необходимости, при участии третьей стороны, освобождение гражданских заложников. Как события могут развиваться дальше? Каковы перспективы деятельности МККК? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Красный крест. Фото: из открытых источников

Украине нужно быть очень осторожной в высказываниях

Доктор права, адвокат Иван Либерман уверен, что, заговорив о бесполезности МККК, Украина делает сильный ход.

"С позицией Украины сейчас считаются. На фоне российской агрессии, наша страна стала мощным геополитическим игроком. К нам прислушиваются в других странах. И заявление о бесполезности Красно Креста станет сильным международным ударом по этой организации", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что МККК может быть реформирован или вовсе ликвидирован, если удастся доказать его пассивные действия (а также халатность, непрофессионализм) вместо активного функционирования.

"Может быть организована на международном уровне следственная комиссия, которая будет объективно устанавливать, почему представители Красного Креста не прибыли для исполнения своих обязанностей. В итоге эта организация может либо сменить свое руководство и ряд сотрудников, либо вовсе ликвидирована. А на ее место придет более эффективная структура, которая станет четко выполнять свои функциональные обязанности", – прогнозирует Иван Либерман.

Но у каждой медали, акцентирует он, как известно, две стороны.

"И, если Украина будет обвинять те или иные организации в их профнепригодности, некомпетентности, халатности, не имея конкретных оснований, доказательств, объективных данных (тем самым настраивая мировое сообщество против данных международных структур), тут уж под скепсис могут поставить выступление официального Киева. А потому нужно быть очень осторожными в высказываниях, – считает эксперт. – И ни в коем случае не бить по репутации тех, кто реально доказал свою полезность и эффективность. Размахивание таким вербальным мечом может поранить того, кто им машет".

Разговоры о некой нейтральности, когда есть агрессор и жертва агрессора, играют на руку именно агрессору

По мнению профессора социологии Павла Федорченко-Кутуева, со стороны официального Киева в адрес Красного Креста прозвучали абсолютно уместные заявления, в том числе по тональности.

"Организации, подобные МККК, это огромные бюрократические институты. Их руководство и сотрудники, как это часто бывает в подобных громоздких и закостенелых структурах, в первую очередь, беспокоятся о собственной безопасности. По принципу – как бы чего не вышло. Забывая при этом о своем мандате, своей миссии, суть которой – помощь пострадавшим", – отмечает социолог.

Соответственно, продолжает он, Украина абсолютно правильно делает, что называет вещи своими именами, указывая на пассивность, даже некое двурушничество Красного Креста.

"Разговоры о некой нейтральности, когда есть агрессор и жертва агрессора, играют на руку именно агрессору, – уверен Павел Федорченко-Кутуев. – Конечно, мы не можем в одностороннем порядке закрыть эту организацию. Но учитывая, что Украина стала катализатором многих изменений, мы способны стать своеобразным агентом изменений и касательно МККК. По крайней мере, способствовать глобальной дискуссии о роли и миссии Красного Креста, его репутации и необходимости реформирования".

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