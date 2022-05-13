Пройдет холодный атмосферный фронт: какой будет погода в Украине 13 мая

В пятницу, 13 мая, погода в Украине будет хоть и теплой, но дождливой. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 13 мая (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, в среднем по стране температура воздуха составит +20…+24 градуса. Теплее всего будет в южных областях, там столбики термометра поднимутся до +26…+28 градусов. Но местами в этих регионах могут пройти дожди. Также зонтики стоит приготовить жителям восточных (кроме Харьковской) и западных областей, где ожидается пасмурная погода. На остальной территории страны осадков не прогнозируют.

В столице Украины, согласно данным Укргидрометцентра, будет солнечно, а температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов.

Своим прогнозом погоды на странице в Facebook также поделилась народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украине пройдет холодный атмосферный фронт — в его тылу будет свежий воздух.

Диденко отметила, что ветер завтра будет порывистым (до 15-18 м/с) в восточных и северо-восточных областях.

Синоптик прогнозирует дневные дожди с возможными грозами в южной части страны и восточных регионах, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что глобальное потепление — одна из самых серьезных угроз человечеству в ближайшие десятилетия. Ученые говорят, что изменения климата неизбежно отразятся не только на жизни людей, но и на их внешнем виде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые предрекли катастрофу человечества из-за глобального потепления: умрет более 80 миллионов людей.

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