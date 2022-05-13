Пройдет холодный атмосферный фронт: какой будет погода в Украине 13 мая

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Светлана Шкурупий
В
пятницу, 13 мая, погода в Украине будет хоть и теплой, но дождливой. Об этом
свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 13 мая (фото из открытых источников)
Согласно
прогнозу, в среднем по стране температура воздуха составит +20…+24 градуса.
Теплее всего будет в южных областях, там столбики термометра поднимутся до +26…+28
градусов. Но местами в этих регионах могут пройти дожди. Также зонтики стоит
приготовить жителям восточных (кроме Харьковской) и западных областей, где
ожидается пасмурная погода. На остальной территории страны осадков не
прогнозируют.
В
столице Украины, согласно данным Укргидрометцентра, будет солнечно, а
температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов.
Своим
прогнозом погоды на странице в Facebook также
поделилась народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украине пройдет
холодный атмосферный фронт — в его тылу будет свежий воздух.
Диденко
отметила, что ветер завтра будет порывистым (до 15-18 м/с) в восточных и
северо-восточных областях.
Синоптик
прогнозирует дневные дожди с возможными грозами в южной части страны и
восточных регионах, в частности в Донецкой и Луганской областях.
Напомним,
что глобальное потепление — одна из самых серьезных угроз человечеству в
ближайшие десятилетия. Ученые говорят, что изменения климата неизбежно
отразятся не только на жизни людей, но и на их внешнем виде.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые предрекли катастрофу человечества из-за глобального потепления: умрет более 80 миллионов людей.
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также, как глобальное
потепление повлияло на аграрную экономику Украины.
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