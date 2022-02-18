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Провокация с химическим веществом: The Washington Post узнала о новых планах России на Донбассе

В России все сводится к политическому решению о том, начинать ли атаку

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей
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На Донбассе в ближайшее время может произойти провокация с "химическим веществом" под чужим флагом. Пострадать могут мирные жители. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание "The Washington Post", ссылаясь на четырех неназванных чиновников.

Провокация с химическим веществом: The Washington Post узнала о новых планах России на Донбассе

Российские войска. Фото: из открытых источников

В комментарии изданию чиновники отметили, что публичные заявление российского Минбороны о том, что часть российских войск отошло от украинской границы – это манипуляция, цель которой отвлечь внимание Запада от реальных планов Кремля по дальнейшей эскалации на востоке Украины.

Два других чиновника США заявили, что у них на руках есть тревожные данные разведки о новых провокациях России. Кремль намерен устроить провокации с применением химического оружия. Эта провокация должна быть проведена под другим флагом. После того, как пострадают мирные граждане Москва обвинит в этом Украину.

План Москвы – создать у мировой общественности ложное мнение о том, что украинские военные намеренно попытались отравить газом мирных жителей Донбасса. Также один из других чиновников допустил, что виновными Москва может сделать американские военных инструкторов.

В США считают, что те передвижения российских войск, которые фиксирует разведка, говорят о том, что военное командование РФ ждет политического решения, чтобы начать наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главную цель возобновившихся обстрелов на Донбассе. О широкомасштабном вторжении российских войск пока что речь не идет. Россия использует излюбленный свой метод – провокации и ждут ответа украинской армии.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/17/ukraine-russia-putin-nato-munich/
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